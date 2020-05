Compraventa vivienda por extranjeros en Extremadura crece un 4,7% segundo semestre 2019

Ep.



La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros en Extremadura creció alcanzó las 156 en el segundo semestre de 2019, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.



Así, y según los datos publicados por el Consejo General del Notariado, el incremento del 4,7 por ciento en la compraventa de viviendas por parte de extranjeros es Extremadura, es muy superior a la media nacional, que aumentó un 0,5 por ciento.



En el conjunto del país, la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros alcanzó las 50.522 en el segundo semestre de 2019, lo que supone un avance del 0,5% interanual, que contrasta con el descenso registrado en el primer semestre del año, según estos datos.



Las operaciones realizadas por compradores extranjeros representaron el 18,7% del total de las compraventas de vivienda realizadas en el periodo, en línea con el promedio entre 2012 y 2018.



Diferenciando por residencia, el 42,3% de las operaciones de compraventa de extranjeros fueron realizadas por no residentes, aunque redujeron las operaciones un 3,4% interanual, completando su segundo año consecutivo en caída.



Mientras, los extranjeros residentes realizaron el restante 57,7% de las compraventas y, en este caso, su crecimiento se aceleró al 3,6% interanual, prácticamente el doble que en el primer semestre, aunque mostrando un ritmo de avance mucho menor al 19% anual medio entre 2014 y 2018.



EN ONCE COMUNIDADES AUMENTAN LAS VENTAS



Por autonomías, en once CC.AA. dichas operaciones experimentaron aumentos, en otras cinco autonomías, caídas; y en la restante (La Rioja) no se produjo variación (0,0% interanual). Los mayores aumentos se registraron en el norte peninsular: Cantabria (34,5%), País Vasco (22,4%), Castilla y León (18,2%) y Galicia (14,7%).



También a tasas de dos dígitos crecieron las compraventas de extranjeros en Castilla-La Mancha (13,8%). Los incrementos fueron másmoderados, aunque todavía dinámicos, en Aragón (7,7%), Navarra (7,1%), Extremadura y Cataluña (4,7% en ambos casos).



La mayor caída de operaciones se produjo en Islas Canarias(-9,7%), y resultó más modesta en Comunidad Valenciana (-2,5%), Madrid (-0,8%) e Islas Baleares (-0,2%). A pesar de los descensos, estas cuatro autonomías supusieron el 51,8% de las compraventas totales de extranjeros durante el segundo semestre de 2019.



El precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros en la segunda mitad de 2019, referidas a vivienda libre, se situó en 1.801 euros el metro cuadrado, lo que supone un aumento del 3% interanual, acelerándose por cuarto semestre consecutivo.



Como es habitual, pagaron precios mayores los extranjeros no residentes (2.220 euros el metro cuadrado) que los residentes (1.457 euros el metro cuadrado), cuyo precio es muy similar al que pagan los nacionales (1.451 euros el metro cuadrado).