Junta convalida sin apoyo de oposición su flexibilización comercial para frenar contagios

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha señalado la importancia de favorecer flexibilización de los horarios comerciales durante el estado de alarma para minimizar la propagación del COVID-19.

Así, lo ha señalado, durante sesión de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, donde ha comparecido para explicar el Decreto-Ley 1/2020 de 18 de marzo por el que se establecen medidas liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales durante el estado de alarma para así contribuir a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19, norma que se ha convalidado por votación de los grupos políticos.

El titular de Economía ha explicado que la adopción de esta medida de flexibilización de los horarios comerciales con carácter de urgencia articulada en el Decreto-Ley 1/2020 “la tomamos en la total y absoluta certeza de que contribuiría a mejorar las condiciones de todos los extremeños a la hora de tener que adquirir cualquier producto de primera necesidad, a la vez que ayuda a minimizar la propagación del virus”.

En este sentido y, con esta finalidad, esta medida permite que la población pueda acceder a los establecimientos comerciales habilitados, se reduzcan las aglomeraciones y, por tanto, el riesgo de nuevos contagios, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública garantizando, al mismo tiempo, el abastecimiento de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad.

España ha subrayado que, dadas las circunstancias, las medidas que en este decreto-ley se adoptan no podrían esperar a una tramitación parlamentaria, puesto que los efectos sobre la ciudadanía perderían su esperada eficacia en el fin último de las mismas.

Asimismo, ha indicado que tratándose de una situación excepción, la vigencia de esta medida será temporal y limitada en el tiempo, que vendrá marcada por la evolución de la pandemia y la normalización de la situación actual, una vez, finalice el estado de alarma.

Para el consejero, “este decreto garantiza que la ciudadanía pueda adquirir los productos necesarios de forma escalonada, y evitando las aglomeraciones. A la vez que se permite que las empresas dispongan del tiempo necesario para llevar a cabo en sus establecimientos las labores de desinfección que correspondan, así como la reposición de productos para garantizar el abastecimiento”.

Rafael España también ha recordado que el Decreto-Ley 1/2020 completa aquellas medidas que se han adoptado por el Gobierno de la Nación y que se han plasmado en distintas normativas, como el Real Decreto 463/2020, de 10 de marzo; el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, y el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, entre otros paquetes de medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud.

POSTURA DEL PSOE

La diputada del PSOE Piedad Álvarez Cortés ha defendido que las medidas del decreto-ley regional "eran necesarias en el momento temporal en el que se articularon".



Así, ha incidido en que con el mismo se pretendía "espaciar las compras, es decir, hacer justamente lo que las autoridades sanitarias estaban recomendando, evitar aglomeraciones para de esa forma evitar los contagios entre la población" y "al mismo tiempo asegurar el material de primera necesidad".



También permitía el decreto "que se pudiese desinfectar los establecimientos con un calendario más flexible", ha destacado la diputada del PSOE, que ha añadido que "no obligaba a abrir los domingos" sino "permite flexibilizar para que las empresas de esa forma puedan articular mejor sus horarios".



"¿Quién sabe si este decreto no ha permitido evitar algún ERTE en alguna gran superficie en Extremadura?", se ha preguntado Álvarez, quien ha invitado a la oposición a "sumar esfuerzos" para conseguir "las mejores soluciones" ante la crisis del coronavirus.



CRÍTICAS DEL PP



La portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha criticado que el primer decreto de la crisis "tremenda" haya sido éste "absurdo", porque "parece más un decreto para romper el confinamiento" que uno para proteger la salud, ha dicho; y ha reclamado a la Junta un catálogo de medidas "efectivas" con decretos que "de verdad sirvan a los extremeños".



Con ello, ha incidido en que para el PP la apertura comercial en domingos y festivos en grandes superficies "no es urgente", así como en que además "una vez pasados los primeros días de incertidumbre el comercio se ha estabilizado".



Al mismo tiempo, y tras recordar que el decreto-ley en cuestión "no recibe el apoyo ni de los agentes sociales", ha ahondado en que "el objetivo de la ley de minimizar los contagios no se ha producido desde el primer día fundamentalmente por la improvisación y la falta de transparencia, que es multiplicadora del contagio".



"Estamos jugando con la vida de la gente y la finalidad de este decreto de proteger o minimizar los contagios parece una broma cuando la realidad es que no se están adoptando medidas que realmente en el ámbito sociosanitario consiga parar este contagio", ha aseverado.



ARGUMENTOS DE CIUDADANOS



Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Fernando Baselga, ha incidido en que su partido apostó "desde el inicio de la crisis" por "facilitar" la labor de la Junta en la gestión, aunque ha considerado que "no todas las cosas se están haciendo bien" y que, en todo caso, habrá que analizar en el futuro lo ocurrido.



Así, ha argumentado la abstención de Cs ante el decreto-ley de flexibilización de horarios comerciales con el planteamiento de que su partido "no va a poner palos en la rueda" en un momento en el que "todos tenemos que empujar del carro"; al tiempo que ha destacado que con las medidas introducidas se busca que "no se produzcan aglomeraciones de personas".



Baselga también ha pedido que la Junta trabaje para que "esta pesadilla se acabe cuanto antes" a través de medidas que hasta ahora "no llegan".



En todo caso, ha considerado que la Junta pretende "hacer las cosas solos", lo que llevará a que cuando la crisis concluya haya que determinar "muchas responsabilidades"; y ha reiterado el ofrecimiento de Cs relativo a que "sólo con grandes consensos se logran transformaciones significativas".



PLANTEAMIENTOS DE UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha indicado que ha transmitido "todo" el "apoyo" de su grupo a la Junta para "gestionar" la crisis del coronavirus, aunque ha incidido en que en todo caso no apoyarán el decreto-ley sobre flexibilización de horarios comerciales porque "es un error y crea más problemas", al entender que "supone una contradicción absoluta y total con la consigna que las autoridades sanitarias estaban transmitiendo desde un primer momento de quedarse en casa".



Ha pedido así "con total honestidad" a la Junta que retire el decreto porque "fue un error", ya que a juicio de su grupo no se necesita "abrir los domingos y lo mejor es que la gente se quede en sus casas"; al tiempo que ha pedido al Ejecutivo autonómico que piense "más" en los trabajadores, en las familias y "en el día después" del confinamiento.



Con ello, ha criticado que el decreto-ley de la Junta es "una nueva piedra en el camino" para el pequeño comercio porque "beneficia exclusivamente a las grandes empresas";



En este sentido, y tras recordar también que "todos" los sindicatos han rechazado el decreto-ley en cuestión, De Miguel ha abogado por la articulación de medidas para el pequeño comercio extremeño.