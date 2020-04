Planas: Medidas para flexibilizar la contratación se han adoptado en contacto con las CCAA

Ep.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este miércoles que el Real Decreto que flexibilizará la contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la crisis del coronavirus se ha aprobado después de que lo solicitaran varios presidentes autonómicos y ha preparado en contacto con las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas para intentar dar una "respuesta ajustada" a las necesidades del sector.

Planas se ha pronunciado de este modo, en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, después de que la consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, criticase este martes que el Gobierno central no haya "contado" con las comunidades autónomas antes de aprobar medidas en el sector agrícola ante las dificultades que está sufriendo como consecuencia del estado de alarma.

"No voy a perder un segundo. Estamos aquí para trabajar y para construir y avanzar, no voy a hacer una sola crítica", ha respondido a Crespo el ministro, que ha explicado que el pasado domingo "muchos presidentes autonómicos pidieron a Sánchez que el Gobierno adoptase esta decisión, que ya estábamos preparando hablando con las organizaciones profesionales agrarias, en contacto con las comunidades autónomas y con delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para intentar dar una respuesta que sea ajustada".

Tras insistir en que el actual momento es "de sumar y no de hacer observaciones", Planas ha defendido que se ha puesto "sobre la mesa un instrumento para que se solucione el problema", pero ha advertido de que la solución "no está solo en manos del Gobierno de España, sino de todos, también de las comunidades autónomas, que tienen un papel fundamental en la aplicación de este decreto ley, sin ellas no se podrá hacer nada, ni sin las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y el trabajo de todos".

MARCO NORMATIVO INÉDITO

"Se trata de un marco normativo absolutamente inédito, un instrumento muy importante para conseguir que se anime a trabajar por parte de quienes están parados y quieren un ingreso adicional respecto a las rentas que perciben", ha añadido el ministro, que ha apuntado que es "el único instrumento que se podía diseñar en las condiciones actuales" y se ha mostrado convencido de que "tendrá un resultado positivo, ahora hace falta aplicarlo y ponernos todos manos a la obra".

Planas ha expuesto que "vivimos una situación extraordinaria" en la que "servicios esenciales como la cadena alimentaria deben seguir funcionando" y se ha felicitado de que "lo está haciendo magníficamente gracias al trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores, cooperativas y empresas agroalimentarias y de la distribución".

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que entra en vigor este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge medidas urgentes para poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas agrícolas, que necesitan entre 75.000 y 80.000 trabajadores, así como el abastecimiento.

Para ello, permite compatibilizar a los desempleados las tareas del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta agraria.

También podrán acceder a estos trabajos las personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020. Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años, a los que se facilitará el permiso de trabajo para incorporarse a estas tareas en el campo.

"Se ha buscado una solución entre las organizaciones agrarias y las entidades locales de empleo para un problema de necesidad empresarial y también de abastecimiento alimentario para todos los ciudadanos", ha añadido Planas, que ha señalado que "ahora también les toca a los empresarios agrarios tener la capacidad de iniciativa y de oferta para conseguir atraer a la gente que necesitan para trabajar".