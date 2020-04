APAG Extremadura Asaja creará bolsa empleadores y trabajadores para las campañas agrícolas

APAG Extremadura Asaja va a poner en marcha un servicio de colaboración entre empleadores del campo y personas que quieran trabajar en las campañas agrícolas para amoldar la oferta y demanda de mano de obra, lo cual será "beneficioso para todas las partes".



En concreto, el objetivo es crear algo similar, explica la organización agraria en una nota de prensa, a una "bolsa de empleo" para que los empleadores puedan exponer sus necesidades "reales y ajustadas" a cada temporada, mientras que los demandantes de empleo puedan también estar "disponibles según zona o características concretas".



Así pues, según indica el presidente de la organización agraria, Juan Metidieri, la iniciativa ha surgido ante la "inquietud" existente en el campo por los "problemas de movilidad" provocados en la lucha por frenar la expansión del Covid-19, lo que está "desembocando en problemas para recolectar las cosechas", que "puede derivar en el desabastecimiento de bienes de primera necesidad, como son los alimentos".



De esta forma, se favorecerá las posibilidades de "unir intereses" entre empleados y empleadores, puesto que APAG Extremadura Asaja cuenta con una "infraestructura muy importante y miles de socios", de tal forma que tiene "conocimiento de primera mano de todas esas necesidades que se puedan dar a lo largo de todo el año".



No obstante, la organización quiere aclarar que la iniciativa que se quiere poner en marcha será "totalmente gratuita" para ambas partes, puesto que el objetivo es que empleadores y empleados tengan "un lugar de confluencia, y respetando todos los aspectos legales", como puede ser la protección de datos.



Ante la actual limitación de movimientos para los interesados, la atención inicial se realizará a través del personal de APAG Extremadura Asaja, vía telefónica, en el número 924 389 386, a través del departamento laboral de la sede central.



El "único objetivo", ha señalado Metidieri, es ayudar para que "unos no vean perder sus cosechas y otros no vean perder ingresos por falta de una oportunidad laboral". "Estoy seguro de que ganarán todas las partes, incluida la sociedad", ha concluido.



DECRETO "INSUFICIENTE" DEL GOBIERNO



Con respecto al Real Decreto aprobado el Gobierno este pasado martes, Metidieri cree que es "totalmente insuficiente". Así, ha criticado que no permita desplazamientos para las campañas agrícolas de los trabajadores a las zonas de trabajo, lo que dificultará el desempeño de esas labores.



También ha criticado que no se hayan puesto en marcha herramientas que faciliten la llegada de mano de obra cualificada para trabajos que la requieren y que sigue limitada, con los "problemas que eso generará", como por ejemplo para los trabajos de esquileo, ha sentenciado.