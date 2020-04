APAG Extremadura Asaja ve "inútiles" y "mal diseñadas" ayudas para ovino y caprino

APAG Extremadura Asaja ha señalado que las ayudas que ha anunciado el Ministerio de Agricultura para los ganaderos de ovino y caprino están "mal diseñadas" por lo que son "inútiles" y una "tomadura de pelo" a la hora de paliar el "desplome de precios" que ha sufrido el mercado y la falta de salida de los productos, motivado por la crisis del coronavirus y el cierre de restaurantes y establecimientos hosteleros.

Según la organización agraria en nota de prensa, "el ministerio habla de ayudas para animales que hayan salido de la granja con destino a matadero, así como a las granjas de tratantes y a los centros de concentración, pero como se han diseñado estas ayudas no llegarán a los ganaderos, porque son inaccesibles a la gran mayoría", por lo que "no servirán para nada".

Así, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, subraya que las ayudas deben ampliarse, no sólo a los ganaderos que envíen sus animales a sacrificio, sino también a los que saquen sus animales para cebaderos, centros de tipificación, venta a cooperativas o corderas o chivas que se dejen de reposición en la explotación.

De no ampliarse a estas necesidades, el Real Decreto del gobierno, ha insistido Metidieri, "no servirá para nada" porque "no ayudará a los ganaderos que realmente están sufriendo la bajada del precio del cordero en 30 euros por animal".

Metidieri también ha señalado que el porcino y el vacuno están sufriendo las consecuencias el coronavirus, como ha ocurrido con el ovino y el caprino, por lo que han pedido ayudas en la misma medida para esta cabaña.