CCOO dice que los datos de paro relativos a marzo "son los peores de la serie histórica"

CCOO en Extremadura ha apelado a la unidad de toda la sociedad para salir "lo antes posible" de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y poder así contrarrestar "de la mejor manera sus duros efectos en el mercado de trabajo", en relación al cual ha recalcado que los datos relativos al pasado mes de marzo "son los peores de la serie histórica" pese a no ser "comparables con los meses anteriores ni con crisis anteriores".



"Cuanto antes se resuelva el problema sanitario, y para ello es fundamental que todos y todas caminemos en el mismo sentido, será más rápida y eficaz la recuperación de la economía y el empleo posteriormente", ha valorado el sindicato.

Y es que para la organización sindical, "no dejar a nadie atrás en esta crisis" y hay que seguir avanzando en medidas de protección social para sectores de población afectados por la crisis para los que todavía no se han implementado, "desde el marco del diálogo social y con el objetivo de que no aumenten los niveles de pobreza y desigualdad".



En este sentido, según ha recalcado el sindicato en una nota de prensa, los datos del mercado laboral en marzo "son los peores de la serie histórica, no comparables con los meses anteriores ni con crisis anteriores, por el impacto extraordinario de la paralización de amplios sectores de la economía".



"Esta sacudida se produce además sobre un mercado de trabajo no recuperado aún de los efectos negativos de la anterior crisis económica y con profundos desequilibrios (paro, precariedad, brechas de género) que corregir y mejorar", ha aseverado, junto con que las medidas económicas y sociales que el Gobierno está aprobando en esta fase inicial "van en la línea correcta".



No obstante, en algunos casos son "menos ambiciosas y redistributivas de lo que la situación requiere", movilizando un volumen inferior de gasto público para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias al de otros países europeos, "y fiándolo todo en gran medida a ofrecer avales y dotar de liquidez a empresas y propietarios". Además, muchas de las medidas tienen un periodo de vigencia "muy corto", que previsiblemente habrá que ir prorrogando y ampliando si la situación de crisis se mantiene.



A su juicio, la respuesta a esta crisis provocada por el Covid-19 no puede ser solo extremeña o nacional, sino que la Unión Europea debe ejercer un papel "activo y no dejar a los diferentes estados abandonados a su suerte", de manera que urge adoptar medidas de mutualización de la deuda para financiar todas las actuaciones extraordinarias, activar la "cláusula para sucesos extraordinarios" para cubrir gastos extraordinarios y posibilitar que el Banco Central Europeo compre la deuda pública de los países.



AUMENTO DEL PARO



De este modo, según ha recordado CCOO, el paro se sitúa en 112.688 personas y aumenta en más de 7.000 en Extremadura en marzo por la crisis del coronavirus, mientras que el número de desempleados registrados en el Sexpe al finalizar el pasado mes se incrementó en 7.442 personas respecto al mes anterior, lo que en valores relativos supone una subida del 7,07 por ciento respecto al mes de anterior, situándose la cifra total en cerca de las 113.000 personas en paro en la región.



Al respecto, ha puntualizado que solo hay una cifra similar en el mes de enero de 2014, cuando el incremento fue de 7.581 en un solo mes, pero que en un mes de marzo no se han tenido registros parecidos en toda la serie histórica.



Unos datos, ha resaltado, que "reflejan una pequeña parte de la profunda destrucción de empleo producida por la parálisis de la economía y que, en una primera fase, está siendo sujetada por la puesta en marcha de las medidas laborales".



Por sexos, el paro aumentó, en términos absolutos, en 5.485 hombres y 1.957 mujeres; y en valores relativos los hombres registraron un incremento del 13,38 por ciento y las mujeres el 3,05 por ciento.



La evolución por sectores muestra que la mayor subida consecuencia de la reducción de la actividad productiva en la región ha sido en el sector de la construcción con un aumento del paro registrado del 32,16 por ciento respecto al mes anterior (2.680 personas) seguido de la industria con un 9,54 por ciento (593 personas).



En el caso del sector servicios, aunque supuso un aumento de 3.474 personas más en paro que el mes anterior, en valores relativos solo ha supuesto una subida del 4,71 por ciento debido a la fuerte componente del empleo público en este sector de actividad. Por último, agricultura se incrementó en un 4,64 por ciento (521 personas) y el colectivo sin empleo anterior el 3,05 por ciento (174 personas).



Los datos interanuales, respecto a marzo de 2019, muestran también un importante aumento del paro con casi 11.000 desempleados más. En concreto, 10.905 personas que se han sumado a estar en situación de desempleo, de las cuales 7.469 son hombres y 3.436 son mujeres.



El dato interanual también muestra los primeros efectos de la crisis del coronavirus sobre el mercado laboral, con la mayor subida registrada desde marzo de 2013, ha apuntillado CCOO, para quien, por otro lado, los datos de contratación muestran un total de 34.138 contratos realizados, un 17,14 por ciento menos que el mes anterior.



Asimismo, la evolución anual, comparando con el mismo mes del año anterior, muestra también la caída de la actividad con un -25,25 por ciento de contratos menos y, si se desagregan los datos en función de la modalidad de contratación, la reducción se produce tanto en los indefinidos, con un 14,38 por ciento menos respecto al mes anterior, como en los temporales con el 17,29 por ciento.



Esta contracción de la contratación, ha sostenido, es también "reflejo directo de la parálisis parcial" de la actividad económica que se produjo a raíz de la declaración de estado de alarma el pasado día 14 de marzo, siendo el dato de menor volumen de contratos de un mes de marzo desde el año 2014.



AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL



El número de personas afiliadas en alta laboral en marzo en la región ha sido de 383.337 en Extremadura, un total de 4.326 personas menos que el mes anterior (-1,12%). Estos datos son medias mensuales y no recoge el perfil de la caída de afiliación que se habría producido a raíz de la declaración del estado de alarma.



Respecto al mismo mes del año anterior, la caída de afiliación ha sido de 7.328, el -1,88 por ciento en términos relativos superando la media estatal del -0,19 por ciento.



Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la caída de afiliación que se habría producido a partir del día 12 de marzo y hasta la finalización del mes en Extremadura ha sido del 4,09 por ciento, algo inferior a la registrada en el total del país (-4,65 por ciento), midiendo el impacto "tan importante" que está teniendo la parálisis de la actividad.



Así, ha recordado que estos datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo (ERTEs) por el Covid-19 y están "sujetando y ralentizando" la destrucción de empleo inmediata que se habrían producido de una manera implacable.



Hasta el 31 de marzo, se han presentado ante la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura 1.095 ERTEs a consecuencia del coronavirus.

"Es decir, en escasamente medio mes ya se superan los 1.100 ERTEs en la región, si sumamos a los regionales los de ámbito nacional con afectación en Extremadura son 1.115, que afectan a un total de 7.242 trabajadores", ha concluido CCOO, junto con que se trata de ERTEs presentados "y, siendo mucho menos los aceptados, sí reflejan la dimensión de fenómeno al que se está enfrentado el mercado laboral".