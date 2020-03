Pymecon aboga por paralizar obras construcción en Extremadura por la "gravísima situación"

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) ha reclamado este lunes que, ante la "gravísima situación" debido a la pandemia de coronavirus, "deberían paralizarse por decreto obras de construcción, y en especial las de edificación", tal y como ha solicitado la Asociación de Promotores y Constructores de España.



Y es que, en la situación actual, señala Pymecon, "la salud y la seguridad de las personas es el principal objetivo a preservar por encima de todo", por lo que "cuanto antes podamos frenar los efectos del coronavirus, antes se podrá recobrar la normalidad de nuestras vidas y el pulso de la economía".



En ese sentido, ha considerado que "cuanto mas tiempo pase, mas severos serán los efectos del brote, tanto en cuanto a vidas como en impacto en la economía.



Ante esta situación, la federación señala que las obras, "sin ser de primera necesidad, pueden ser un gran foco de infección", por supuesto, unas más que otras, dependiendo si son cerrada o abiertas y de la fase en que se encuentren y de la ubicación.



Ha explicado que, para acceder a las obras, es necesario realizar a diario traslados de personal, por lo que "es muy difícil cumplir con las normas de transporte", a lo que hay que sumar ya la dificultad con las estancias, pues "con hoteles y restaurantes cerrados no hay lugares donde alojar a los trabajadores de los distintos oficios, que al estar tan escasa la mano de obra, acuden desde distintas regiones".



Explica Pymecon que la "única medida" que se ha adoptado en algunas obras es establecer una jornada continua para no tener que comer allí, tras lo que ha planteado que las empresas de construcción y afines "se encuentran en la encrucijada de no poder unilateralmente paralizar las obras, ya que tienen firmados en muchos casos contratos que se lo prohíben expresamente y que conllevan penalizaciones".



Además, añade que hay "numerosas empresas que no están en condiciones de garantizar la seguridad de sus trabajadores al carecer de los medios necesarios de protección", además de que "comienza a haber otros problemas de suministro de material necesario para ejecutar obras, a medida que avanza el periodo de confinamiento".



Por todo ello, Pymecon apela a la "sensibilidad y al sentido común" de los responsables del Gobierno, para que "el sector construcción y afines o subcontratistas, que son los que ejecutan el 90 por ciento de las obras, como la inmensa mayoría de sectores de nuestro país, pueda sumarse con su paro a la lucha firme y decidida contra el Covid-19".