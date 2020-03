Aprobadas medidas fiscales y económicas de apoyo autónomos y pymes

Ep/Rd

La vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha destacado que habrá todo un paquete de medidas económicas que dependerán también de las medidas que arbitre el Gobierno nacional y que luego tendrán que "aterrizar en la región".

Concretamente, son medidas extraordinarias especialmente orientadas a los autónomos y pymes en lo que se refiere a la "suspensión de plazos fiscales, aplazamientos y fraccionamientos", y sobre todo, para "agilizar y reducir" los plazos de pago a proveedores y de transferencias de subvenciones y ayudas.



La Vicepresidenta ha añadido que "este es un primer paquete que se irá concretando, esto son los principios, y sobre todo, se irá completando con otras medidas que se tomarán cuando el Gobierno de la nación haya concretado las medidas pertinentes".



Además, ha informado de que los empleados públicos de la Junta priorizarán la atención ciudadana de forma telefónica o telemática en tanto que se prolongue la crisis del coronavirus.



No obstante, la atención personalizada se mantiene pero con el establecimiento de las medidas de prevención que garantice la prestación del servicio y sobre todo la salud de los trabajadores.



Así, se evitarán las reuniones de trabajo y se suspenderá los desplazamientos a otras comunidades autónomas o con trabajadores procedentes de otras regiones.



También, y en este caso, se fomentará el uso de herramientas electrónicas y telemáticas y sobre todo el uso de la plataforma corporativa de la Junta de Extremadura.



Además, se suspenderán las actividades formativas presenciales para los empleados públicos y se sustituirán en la medida de lo posible por actividades on line



Sobre los viajes, se recomienda posponer todos aquellos viajes de trabajo que no sean imprescindible para la "normal prestación del servicio".

Empleados públicos



También, se ha acordado una serie de medidas de flexibilización del trabajo para los empleados públicos de la Junta con dependientes a cargo, entendiéndose como dependiente menores, mayores y discapacitados.



Así, se mantienen las medidas de flexibilización existentes, pero además de ellas se podrá solicitar y se determinarán por las unidades competentes una flexibilización de jornada laboral sin sujeción a los límites previsto en la normativa.



Además, en el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio si se trata de un deber inexcusable de asistencia.



También, y si se da la circunstancia de que los dos progenitores son empleados públicos de la Junta estas medidas de flexibilización solo las podrá disfrutar uno de ellos.



TELETRABAJO



Por otro lado, además de las medidas de teletrabajo ya existentes y que se mantienen, se establece la posibilidad de prestación del trabajo de forma no presencial mediante fórmulas de teletrabajo a través de la web corporativa de la Junta y de otras posibilidades que la tecnología ofrece. Asimismo, se establece la posibilidad de reorganizar turnos.



Estas medidas están recogidas en una instrucción que se publicará este sábado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y que establece una serie de criterios y de reglas para atender al estado actual.



Por ello, Blanco-Morales ha añadido que, si las circunstancias se modificasen se pasaría a otro nivel de medidas en función de lo que determine el Gobierno de la nación.