Asaja Extremadura tiende la mano a los sindicatos para firmar el convenio del campo

Asaja Extremadura ha tendido la mano a los sindicatos UGT y CCOO con el objetivo de llegar a un acuerdo para el convenio laboral en el campo extremeño para este año 2020 y "garantizar la paz social", tras la reunión mantenida este lunes en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales en Mérida.



Así pues, durante este encuentro, según apunta la organización agraria, se han retomado las negociaciones aparcadas a finales del año pasado tras la doble subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "impuesta" por el Gobierno de Pedro Sánchez.



De este modo, las organizaciones profesionales agrarias y ambos sindicatos se han vuelto a emplazar a un nuevo encuentro, que tendrá lugar el próximo 23 de marzo, cita donde Asaja Extremadura espera "consolidar un acuerdo definitivo" para firmar un convenio del que dependen aproximadamente 65.000 trabajadores y producciones agrarias en la región.



A este respecto, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha señalado que en estos momentos de "grave crisis" del sector agrario, donde hay "muchos problemas" como los bajos precios, los "excesivos" impuestos del Gobierno, la subida de las tarifas eléctricas, etcétera, "no es tiempo de enfrentamientos sino de unidad para sacar este problemas entre todos adelante".



Además, para Ángel García Blanco, lo fundamental es conseguir que empresarios tengan "mano de obra disponible" en sus explotaciones y, por otro, que exista "un convenio digno" para los trabajadores del campo.



Por eso, en el siguiente encuentro, lo deseable a su juicio sería cerrar los "últimos flecos", por lo que se ha mostrado confiado en que en "poco tiempo" se pueda alcanzar un acuerdo que es "muy necesario para el campo extremeño", ya de por sí sometido a una importante "tensión" por la crisis de precios, entre otros factores, señala la organización agraria en una nota de prensa.



Al mismo tiempo, García Blanco apunta que los empresarios agrarios están dispuestos a realizar "un esfuerzo" para llegar a acuerdos con los sindicatos, pero también les pide "cordura y que pongan de su parte" para que tanto patronal como sindicatos realicen concesiones y se llegue "definitivamente a un acuerdo".



DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL



Así, Asaja Extremadura considera que el "principal problema" sigue siendo la duración de la jornada laboral, pero espera que en la próxima reunión se llegue a un "acuerdo definitivo", que "no sólo establezca las condiciones laborales para el año 2020, sino que se amplíe a dos años más, 2021 y 2022".



En la misma línea, la organización agraria considera que el "enemigo" no está dentro de Extremadura sino "fuera", así que en estos "momentos de incertidumbre" lo "más inteligente" a su juicio es "ser más fuertes y así poder hacer frente de una manera más eficaz a los problemas exteriores", entre ellos a la falta de medidas "concretas y completamente insuficientes" planteadas hasta la fecha por el Gobierno central, por lo que "las manifestaciones agrarias van a seguir adelante".



En este sentido, García Blanco considera que es Pedro Sánchez quien "ha traído a esta situación de bloqueo actual del convenio del campo en Extremadura, con una subida tan desproporcionada como unilateral establecida por dos veces consecutivas, de casi un 30 por ciento en total, en los últimos meses", una cuestión "inasumible para cualquier titular de producción agraria" si se tienen en cuenta "los precios miserables de hace 30 años que están pagando ahora en la actualidad", finaliza.