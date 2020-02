Asaja Extremadura aboga por las "protestas en la calle" y no apoyará escraches personales

De este modo, Asaja Extremadura aboga por "las críticas, las reivindicaciones, las protestas en las calles, el diálogo en las mesas de negociación", pero dice que no apoyará los "escraches personales" a políticos, "sean de la ideología que sean".



Además, cree que el anuncio de Apag Extremadura Asaja "daña la imagen de la unidad de acción, intachable hasta el momento" en las organizaciones Asaja, UPA y COAG.



De este modo, la organización agraria incide en nota de prensa en que el "parecido nombre" de las organizaciones, con competencias geográficas diferentes, está llevando a la "confusión mediática, política y social en todo el país" sobre el promotor de dicho acto ante la vivienda de Pablo Iglesias, y sobre el que Asaja "no quiere manchar su credibilidad con esa "equivocada" iniciativa.



Al respecto, Asaja Extremadura afirma que la iniciativa ante la vivienda de Pablo Iglesias parte de la organización Apag Extremadura Asaja, que tiene su representación "exclusivamente" en la provincia de Badajoz y, aunque se presentaron de forma conjunta a las últimas elecciones agrarias en la región, "la independencia económica y de atención a los agricultores y ganaderos son completamente independientes y no tienen nada que ver la una con la otra".



Así, tras condenar la iniciativa planteada ante la casa de Pablo Iglesias, Asaja Extremadura aboga por "la crítica, el debate, las movilizaciones y reivindicaciones en la calle y también por la presencia en las mesas de negociación para intentar alcanzar los mejores acuerdos en beneficio de los socios, que son los agricultores y ganaderos a los que representamos".



"Pero este tipo de iniciativas puede romper la unidad de acción tan necesaria que en estos momentos estamos demostrando todos los agricultores y ganaderos de España a través de nuestras organizaciones Asaja, UPA Y COAG", asevera.



EL FIN "NUNCA JUSTIFICA LOS MEDIOS"



También, Asaja Extremadura, con competencias en la provincia de Cáceres, critica que se utilicen "actos de acoso a cualquier persona, también a los políticos, sean de la ideología que sean", para conseguir "cualquier tipo de objetivo, por legítimos que sean".



"El fin nunca justifica los medios y hay que separar el ámbito político del privado y sobre todo demostrar que la fuerza la tenemos en la razón y en la educación y no en la violencia aunque otros la hayan practicado como se demostró en las manifestación que colapsaron Extremadura el pasado martes 18 de febrero", incide.



En esta línea, Asaja Extremadura subraya que ha sido la organización "más crítica" y "lo seguirá siendo" con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por el "desplante" que les hizo --indica-- hace una semana al "vetarnos" las puertas de la reunión a las que se les había "citado" en Madrid.



Además, la organización apunta que se ha puesto en contacto con la portavoz en la Asamblea de Extremadura del Grupo Parlamentario Unidas Por Extremadura (Podemos, IU, Extremeños y Equo), Irene de Miguel, para aclararle estas cuestiones y pedirle "disculpas" por si el nombre de Asaja quedaba "vinculado" a esta "nefasta iniciativa".



También, Asaja Extremadura incide en que seguirá en la "lucha reivindicativa en las calles" para solucionar los "graves problemas" que padecen los agricultores y ganaderos "con la fuerza que da la razón, pero siempre con formas cívicas y pacíficas, aunque Pablo Iglesias, en su día hubiera realizado también este tipo de iniciativas y alguien pudiera pensar, erróneamente, que ahora se las merecía".



"Nosotros somos diferentes, somos agricultores, ganaderos y ante todo extremeño y españoles que respetamos las reglas de convivencia y exigimos solución a los problemas que tiene nuestro campo. Y así seguiremos hasta que se tomen decisiones por los responsables políticos que mucho están tardando y por lo que se ve, nos quieren ver en la calle empujando", concluye.