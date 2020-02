Manifestantes de este viernes en Mérida se sentirán "muy cabreados" si Vara no les recibe

Ep.

El secretario técnico de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, ha advertido que los agricultores que se manifestarán este viernes, 21 de febrero, en Mérida, van a sentirse "muy cabreados" si el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no les recibe y no da "promesas concretas".

Una movilización convocada por La Unión, la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas y la Asociación del Sector Primario de Extremadura (Aseprex), que partirá a las 11,00 horas desde el Centro Comercial Carrefour de la capital extremeña, y está previsto que finalice alrededor de las 13,00 horas en la puerta de la Presidencia de la Junta de Extrmadura.

"El presidente está acostumbrado a tratar con otras organizaciones agrarias que les cuenta un camelo y se van para casa y hasta el próximo día", ha explicado Luis Cortés, quien ha pedido que este viernes haya "soluciones", ya que si esto no sucede, los manifestantes se quedarán "hasta que el presidente de la cara" y "diga por qué los extremeños son agricultores de segunda".

Cortés ha afirmado que esto "no es una amenaza", aunque ha dicho que "ya está bien de palabras" y que lo que se espera conseguir son acciones concretas que se vean reflejadas en el BOE o el DOE, ya que están hartos de "ánimos y comprensión" por parte de los políticos.

"O mañana hay promesas concretas por parte del presidente de la Junta o va a ser muy difícil terminar la manifestación", ha señalado Luis Cortés, quien ha señalado que no van "a mandar a la gente a su casa con la sensación de que han hecho el ridículo en Mérida".

Por ese motivo, "preferimos que nos disuelvan a darle la espalda a nuestra gente", ha reiterado Luis Cortés, quien ha mostrado su interción de hacerle entrega al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de un escrito con sus reivindicaciones, por lo que ha aseverado que "no van a aceptar que les reciba una consejera".

"O recibe el presidente de la Junta o sencillamente no se va a entrar", ha reafirmado el dirigente agrario, quien ha recordado que con esta manifestación se busca concienciar a Fernández Vara de la necesidad de unos precios justos, ya que "parece que no lo sabe", aunque tenga un Consejo Asesor Agrario, del que ha cuestionado el trabajo de Asaja y UPA.

LOS PARTIDOS PARTICIPARÁN

Asimismo, ante preguntas de los medios de comunicación sobre la presencia de grupos políticos en la manifestación, Luis Cortés ha señalado que hasta el momento han confirmado asistencia Unidas por Extremadura, Vox, Partido Popular y Ciudadanos, a lo que ha dicho que si el PSOE "no estuviese sería entendible" porque la reivindicación "va contra" su secretario general.

Ante esto, ha invitado a todos los partidos políticos a asistir, ya que "se agradece todo el apoyo", aunque ha reiterado que el protagonismo no va a ser de éstos, sino que el protagonismo es de "los agricultores que vienen cabreados", tras lo que ha señalado que "sobre la marcha se irá viendo el ánimo y hasta qué punto llega".

Luis Cortés también ha recordado lo que sucedió en la inauguración de Agroexpo en Don Benito y ha insistido en que "si hubiese sido una balsa de aceite", los agricultores y ganaderos "no habrían salido en las noticias".

RECORRIDO DE LA MANIFESTACIÓN

En concreto, los manifestantes partirán a las 11,00 horas desde la puerta del centro comercial Carrefour, que "son unos señores que se están hartando de ganar dinero a costa del sudor de los agricultores y de otros pequeños productores", tras lo que continuará por la avenida Reina Sofía, para seguir por la calle Oviedo, calle John Lennon, y llegar finalmente a Plaza del Rastro, sobre las 13,00 horas.

Luis Cortés ha explicado que "si no pasa nada", prevén que la concentración finalice sobre las 14,00 horas", y ha señalado que no habrá tractores debido a que Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Mérida han prohibido el paso de estos.

"Como tengamos que volver a venir a Mérida ya sí que vendremos con tractores pero por todas las entradas de Mérida, diga la delegada del Gobierno lo que le de la gana", ha aseverado Cortés.

Finalmente, ha dicho que se ha optado por la opción de la concentración ante Presidencia de la Junta ya que sus enemigos "no son los señores que van por la carretera" en referencia a los cortes del pasado martes, día 18.

"UNIÓN" DEL SECTOR PRIMARIO

Por su parte, uno de los miembros de Aseprex, Juan Pedro Almodóvar, ha señalado que con esta acción se pretende englobar "a todo el sector primario", del que no quieren "que nadie se quede fuera".

En esta línea, ha abogado por la "unión" de todas las organizaciones y asociaciones agrarias con el fin de perseguir un objetivo común, por lo que ha pedido "dejar las banderas y los logos" ya que lo importante es la mala situación del campo.

"Nosotros queremos englobar a todo el sector primario y no queremos que se quede nadie fuera", ha aseverado Almodóvar, al tiempo que ha insistido en que Aseprex "no está en contra" de la subida del SMI ya los trabajadores necesitan "tener una vida digna".

Por su parte, otra componente de Aseprex, Soledad Suárez ha indicado que uno de los objetivos de Aseprex es concienciar a la población del "descuido que existe en el campo" en todos los sectores, y en la necesidad de unir fuerzas, ya que esto es algo "que duele a todos".

"A nosotros no nos importa trabajar. Nosotros somos trabajadores natos pero cuando llegas al punto de que no puedes mantener tu casa, esto no puede ser nunca atractivo para las nuevas generaciones", ha dicho Suárez, quien ha pedido la unión de todos en esta causa que es "muy necesaria".

Por parte de la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas se ha pronunciado José David Martín, quien ha dicho que existe "una preocupación muy importante", ya que los problemas "son cada vez mayores".

En esto, ha explicado que hace 30 años había una línea de seguros "fundamental" para el Valle del Jerte, y que hace "10 o 12 años se la cargaron", y en estos momentos hay un seguro exclusivamente para la provincia de Cáceres.