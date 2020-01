Ramos: Los agricultores no pararán "hasta que no se solucione el problema de los precios"

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha advertido este viernes que los agricultores y ganaderos no pararán en sus reivindicaciones "hasta que se solucione el problema de los precios", y ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que convoque una mesa de negociación.



"Tienen que cambiar las reglas del juego porque los agricultores y ganaderos no aguantamos más con unos precios por debajo de lo que nos cuesta producir", ha reafirmado Ramos en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la feria Agroexpo que se celebra en la localidad pacense de Don Benito.



En su intervención, Lorenzo Ramos ha señalado que la sociedad en general tiene que conocer el problema que tienen los productores de alimentos porque necesita de "soluciones reales y urgentes", tras lo que ha señalado que lo han "dejado claro en las movilizaciones que estamos llevando a cabo en estos días por toda España".



Así, Ramos ha advertido que no están "dispuestos a parar", tras lo que el dirigente de UPA ha insitido en que tanto los presidentes autonómicos, como el Gobierno nacional y la UE "tienen que darse cuenta de que los agricultores y ganaderos españoles no se quejan de vicio", ha apuntado.



"El problema es que el tiempo pasa y nosotros seguimos sin cobrar un precio justo que nos permita afrontar los costes que tenemos en nuestras explotaciones", ha insistido Ramos en Agroexpo.



Así, esta organización agraria reclamó este pasado jueves al ministro de Agricultura, Luis Planas, la convocatoria de una mesa de negociación en la que se busquen soluciones a este problema de los precios antes de que comience la próxima campaña.



Ante esta situación, "nos gustaría saber quién se está forrando a costa de los agricultores y ganaderos", señala la organización agraria en una nota de prensa.



Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha destacado que hasta que consigan que se valore el trabajo de agricultores y ganaderos, "y eso implica que haya un precio justo para nuestros productos, no habrá futuro para la agricultura y la ganadería".



"Este es el grito que lanzamos con todas las movilizaciones que estamos llevando a cabo", ha señalado Huertas, quien ha avanzado que en la reunión que mantendrán en la tarde de este viernes con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, le trasladarán la necesidad de que el gobierno autonómico se ponga el frente de las reivindicaciones de los agricultores y los ganaderos.