UPA-UCE traslada a Planas un "SOS" del campo y medidas para garantizar la renta agraria

Ep

El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha señalado que los 10.000 agricultores y ganaderos extremeños que según sus propias estimaciones se han manifestado este miércoles en Don Benito (Badajoz), lo hacen para trasladar al ministro del ramo, Luis Planas, que la situación que atraviesa el sector reclama medidas urgentes para garantizar el futuro de las explotaciones.



"Hemos venido para decir ¡Basta ya!", ha dicho Huertas en declaraciones a los medios de comunicación tras la manifestación convocada por la mayoría de las organizaciones agrarias, que ha terminado su recorrido en las puertas de Feval, donde este miércoles se abría sus puertas Agroexpo con la presencia del ministro y del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.



Unos manifestantes procedentes de toda la región que han denunciado que sufren "precios de miseria, de hace 20 años en la mayoría de los sectores", mientras que tienen "costes de producción europeos", que "cada día" los suben más, lo que ha provocado una pérdida del 8,2% de la renta agraria en el último año.



"Así no puede seguir el campo", ha dicho Huertas, quien ha advertido que ya se está produciendo una reestructuración que "echando" a las explotaciones familiares que no pueden continuar con la actividad.



Asimismo, ha reclamado medidas urgentes a un Gobierno que ya está en plenas funciones y que tiene que dar respuesta a los problemas del sector y "mojarse" con una regulación que ponga freno al "abuso" de la agroindustria y de las cadenas de distribución.



Una ley, ha añadido, que permita a los agricultores "hablar de precios y negociarlos en las interprofesionales", y que se establezca un etiquetado que proteja a los productos nacionales, como la miel, de las importaciones procedentes de China.



"El campo se está muriendo. Lanzamos un SOS" al ministro y al presidente de la Junta, para que se adopten medidas "urgentes" porque los agricultores y ganaderos ya no pueden esperar más, ha dicho.



Así, ha señalado que de esta movilización salga una "mesa negociadora" con el ministerio donde evaluar la subida de los costes de producción, para hablar de los "precios ruinosos", y para acabar con la "especulación" de los intermediarios.



Pero también para que la nueva PAC sea "más justa", y que cuente con un presupuesto "suficiente" que "frene la especulación". Para ello, ha añadido, hay que recuperar las "medidas de intervención", porque es "inadmisible que teniendo menos aceite y más mercado los precios sean cada vez más bajos".



Finalmente, Huertas ha señalado que si no se protege al campo el medio rural continuará perdiendo población. Para frenarlo, ha dicho, "la única manera es que los productos valgan lo que cuesta producirlo más el salario", es decir, "lo mismo que en todos los negocios".