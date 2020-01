Asaja Extremadura: Subida SMI arruinará al sector e imposibilita aprobar convenio campo

La organización agraria Asaja Extremadura considera que la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional anunciada por el Gobierno va a conducir a la "ruina definitiva" a la "mayor parte" de las producciones agrarias extremeñas, y especialmente a las que requieren más mano de obra, como es el caso del tabaco, el pimentón, los olivares y viñedo tradicionales y los frutales.



Para esta organización agraria, es "absolutamente imposible que el campo en Extremadura pueda aguantar" una subida en torno al 30 por ciento de los salarios en último año, teniendo en cuenta que ya se subió más del 22 por ciento el año pasado por Decreto Ley.



A todo esto, hay que sumar, además, que los precios que están cobrando los productores están "por debajo de lo que se recibían hace treinta años".



Esa subida salarial ha conllevado en el último año, entre otras cuestiones, una "fuerte subida" del paro en el sector agrario extremeño y con este nuevo ascenso del SMI "todo hace indicar que este incremento será aún mayor", mientras que la renta de los agricultores ha descendido un 9 por ciento.



El presidente de la organización, Ángel García Blanco, ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "parece desconocer -y lo que es más importante, parece no importarle- que en 2019 se han arrancado solo en Extremadura más de 2.700 has de frutales, que se traduce en la pérdida de 405.000 peonadas.



García Blanco tilda la medida de "populista, fuera completamente de la realidad que se vive día a día en el sector agrario, y una puñalada definitiva a las producciones, un verdadero disparate y despropósito que va a tener graves consecuencias".



Esta organización agraria también recuerda que tampoco la Junta de Extremadura, ante estos "graves problemas" de producción, ha tomado "medidas serias" para ayudar al sector. A modo de ejemplo, señala que en Cataluña se ha subvencionado con 5.000 euros el arranque de cada hectárea de frutal, mientras en Extremadura no se ha dado "ni un solo euro".



DATOS



Este nuevo incremento del SMI del 5,5 por ciento va a tener como consecuencia que el salario pase de los 12.600 euros hasta los 13.300 euros. Los sindicatos, añade, ya se van "pavoneando" de que el salario del eventual sube hasta los 7.52 euros por hora, lo que multiplicado por seis horas y media supone una peonada de 48,89 euros más los costes añadidos de la Seguridad Social, es decir, "una auténtica ruina".



De esta manera, Asaja Extremadura pide al resto de organizaciones agrarias que "bloqueen" la negociación del convenio del campo y que se aplique el Estatuto de los Trabajadores, porque "no hay otra salida para intentar salvar de la ruina al sector".



Así, señala que va a quedar "más remedio" que apostar por cultivos que tengan poca mano de obra, porque "otra solución desgraciadamente tras estas medidas no existen". "Vamos directamente hacia la desaparición y eso que dicen querer arreglar la despoblación en la España rural y despoblada, un auténtico sinsentido, un disparate", insiste.



Como consecuencia de ello, Ángel García Blanco señala que, en estas condiciones, el convenio del campo "no puede firmarlo nadie debido a los bajos precios que por sus productos sigue recibiendo el agricultor".