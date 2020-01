UGT Extremadura urge al nuevo Gobierno un Plan de Empleo Especial para la región

Ep.

El sindicato UGT Extremadura ha urgido al nuevo Gobierno central que ponga en marcha un Plan de Empleo Especial para la comunidad autónoma extremeña, así como la "derogación inmediata" de los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral.

Una petición que ha realizado la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha señalado que este Plan de Empleo Especial debe dedicar una "especial atención a colectivos con más dificultades" como mujeres, mayores de 52 años, jóvenes o parados de larga duración.

En su intervención, la dirigente regional de UGT ha valorado que "por fin" haya un Gobierno en España de izquierdas, y ha esperado en que sea un Ejecutivo "estable, que dure la legislatura, y que aborde las reformas que hacen falta para atajar la desigualdad existente en los últimos años en este país".

Después de estar "mucho tiempo" en España con un Gobierno en funciones, ahora "es el momento de empezar a repartir la riqueza, de que los ciudadanos empiecen a ver el crecimiento económico que se produce, y que llegue a los hogares de las familias", ha aseverado Patro Sánchez.

Así, entre las cuestiones que UGT planteará al Gobierno central está la derogación de la reformas laborales "como un elemento fundamental para recuperar la dignidad en el trabajo y la igualdad", así como negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Además, la dirigente de UGT Extremadura también ha reivindicado la puesta en marcha de un Plan de Empleo "que genere de manera inmediata actividad, que haga frente a la precariedad y a la temporalidad", que genere nuevas formas de empleo y haga frente al cambio climático.

Patro Sánchez ha abogado por "recuperar la negociación colectiva, porque la hemos perdido", ya que es necesario "recuperar los salarios, la riqueza y el consumo", ha aseverado la dirigente sindical, quien ha abogado también por negociar un nuevo Salario Mínimo Interprofesional.

CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO

En su intervención, la dirigente de UGT Extremadura ha reafirmado que el objetivo principal del sindicato en la región es la creación de empleo, tras lo que ha mostrado su preocupación por número de parados con los que cuenta la comunidad, así como el "índice tan alto de contratos temporales", que en diciembre de 2019 fueron 33 por cada contrato indefinido.

"En Extremadura el empleo creado sigue siendo de muy baja calidad, muy precario, y esto no cambiará hasta que no se reviertan los aspectos más lesivos de la reforma laboral", ha reiterado Patro Sánchez, quien ha reafirmado que en UGT no están satisfechos hasta que no se alcance "el pleno empleo y una distribución más equitativa de la renta", ha dicho.

En ese sentido, la dirigente de UGT ha destacado la necesidad de que proyectos que "no acaban de materializarse" como la azucarera de Mérida, el proyecto de ocio en La Siberia o diversas plantas fotovoltaicas salgan adelante para que puedan crear empleo en la región.

Sánchez también ha abogado por seguir potenciando el sector turístico en Extremadura, que "está creciendo" en la región, pero ha destacado la necesidad de que el turismo "genere empleo estable, bien remunerado y con derechos", ya que "no nos vale que los trabajadores del sector tengan condiciones precarias".

El objetivo es "dar el salto" en el sector turístico y "pasar del contrato temporal a un contrato indefinido y con cualificación, que permita que haya trabajadores formados y con perspectivas de estabilidad laboral", ha dicho.