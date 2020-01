Las ventas de la industria cayeron en Extremadura un 4,1% en noviembre

Rd./Ep.

El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) experimentó en noviembre una tasa interanual del -4,1% en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en lo que va de 2019 (enero-noviembre), la cifra de negocios se redujo en Extremadura un 1,1%.

Mientras, la cifra de negocios aumenta respecto a noviembre de 2018 en tres comunidades autónomas y disminuye en 14. Los mayores descensos se producen en Principado de Asturias (-2,4%), Comunidad de Madrid (-11,1%) y Cantabria (-10,3%). Los incrementos se producen en Comunidad Foral de Navarra (6,6%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Galicia (0,9%).

Por su parte, el Índice General de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP) experimentó en noviembre una variación anual en Extremadura de -3,8%.

En lo que va de 2019 (enero-noviembre), la cifra de entrada de pedidos se redujo un 3,0% en Extremadura.

Las entradas de pedidos aumentan respecto a noviembre de 2018 en cuatro comunidades autónomas y disminuyen en las otras 13.

En este caso, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, los mayores descensos se producen en Región de Murcia¹(-85,2%), Andalucía (- 23,3%) y Galicia (-15,8%). Y los mayores incrementos en Comunidad Foral de Navarra (19,2%), Aragón (10,6%) y Comunitat Valenciana (10,3%).

A NIVEL NACIONAL

Por su parte, a nivel nacional, la cifra de negocios de la industria ha retrocedido un 2,8 por ciento el pasado mes de noviembre respecto al mismo mes de 2018, mientras que las entradas de pedidos del sector se han desplomado un 22,3 por ciento.



El organismo estadístico ha precisado que el hundimiento interanual de los pedidos se debe a que en noviembre de 2018 se realizó un pedido de submarinos y corbetas, de gran valor, en Cartagena y Cádiz, lo que hizo que entonces se dispararan los pedidos.



Con el dato de noviembre de 2019, tanto la facturación como los pedidos de la industria regresan a tasas negativas. En octubre, las ventas de este sector subieron un 0,1 por ciento, mientras que los pedidos no experimentaron variación.



No obstante, corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 0,2 por ciento interanual en noviembre, tasa tres puntos superior a la de octubre, mientras que los pedidos han caído un 20,2 por ciento, ampliando en más de 17 puntos el retroceso del mes anterior.



En términos mensuales (noviembre de 2019 sobre octubre del mismo año) y corrigiendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria ha subido un 0,9 por ciento, frente al estancamiento del mes anterior, en tanto que las entradas de pedidos han avanzado un 0,7%, en contraposición con el 0,9 por ciento de octubre.



LAS VENTAS Y LOS PEDIDOS DE ENERGÍA SE DESPLOMAN UN 12%



Por sectores industriales, la energía fue el que más ha recortado sus ventas en el penúltimo mes del año pasado, con una caída interanual del 12,4 por ciento. Le han seguido, aunque a mucha distancia, los bienes de consumo duraderos (-6%), los bienes intermedios (-5%) y los bienes de equipo (-1,2%). Sólo han subido las ventas de los bienes de consumo no duradero (+1,7%).



Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria ha disminuido en 14 de ellas, sobre todo en Asturias (-12,4%) y Madrid (-11,1%), y ha aumentado en tres: Navarra (+6,6%), Comunidad Valenciana (+3,4%) y Galicia (+0,9%).



En cuanto a los pedidos, los bienes de equipo han registrado el mayor descenso interanual, un 48,3 por ciento, seguido de la energía (-12,7%), los bienes de consumo duraderos (-9,1%) y los bienes intermedios (-7%). El único ascenso interanual se lo ha anotado los bienes de consumo no duradero, donde los pedidos han aumentado un 2,2 por ciento.



El pasado mes de noviembre, las entradas de pedidos han aumentado en cuatro regiones, encabezadas por Navarra (+19,2%) y Aragón (+10,6%), y bajaron en 13, especialmente en Murcia (-85,2%), Andalucía (-23,3%) y Galicia (-15,8%).