El presidente de UPTA España apuesta por "darle una vuelta" al trabajo autónomo

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha apostado por "darle una vuelta" al trabajo autónomo y por promover que los núcleos rurales de población puedan ser "polos de atracción", para lo que sería necesario favorecer la creación de "autopistas de conectividad" tecnológica.



En este sentido, Abad ha considerado que se deben recuperar los oficios en estos entornos rurales, con personas que den "valor añadido" a la economía extremeña a través de actividades económicas que generen a su vez economía circular.



Por ello, ha defendido el fomento de la utilización de las nuevas tecnologías como una herramienta fundamental de crecimiento económico, así como dar un "paso al frente" para cambiar el modelo productivo.



"Miles de trabajadores autónomos en el futuro vamos a desarrollar nuestra actividad económica a miles de kilómetros de la empresa a la que le prestamos el servicio", ha asegurado, momento en el que ha defendido que se debe dotal al ámbito rural de centros de coworking.



Gracias a ellos, ha asegurado, si se proporciona la conectividad necesaria, se puede desarrollar una actividad económica en un entorno más económico, más saludable y más respetuoso con los tiempos de trabajo y con la conciliación laboral y familiar.



Eduardo Abad ha indicado que en los próximos años el 30 por ciento del trabajo autónomo que se cree va a ser a través de los sistemas telemáticos y de trabajo a distancia, por lo que ha apuntado que es necesario dotar al ámbito rural de mecanismos para ser polo de atracción para autónomos.



En este sentido, también ha apostado por revitalizar el trabajo autónomo femenino por la importancia que tienen las mujeres en el asentamiento de la población en el territorio, ha dicho.



"El ámbito rural no puede ser única y exclusivamente la cría de ganado o la explotación agrícola, el ámbito rural tiene que ser mucho más que estos sectores, que son importantes pero que pueden convivir perfectamente con el resto de sectores de producción", ha dicho.



Así, Abad se ha preguntado por qué un ingeniero de telecomunicaciones no va a poder desarrollar su actividad en una población de 200 habitantes.



COMPORTAMIENTO "MUY CORRECTO" DE EXTREMADURA



Eduardo Abad ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en ofrecida en la sede de UGT Extremadura, en Mérida (Badajoz), en la que ha analizado el comportamiento del trabajo autónomo en la región durante el pasado año 2019.



Así, ha explicado que Extremadura se ha comportado en 2019 "muy correctamente" y ha destacado que las políticas desarrolladas por la administración están focalizadas sobre bases "sólidas", no obstante, ha indicado que el "problema" de la región se "llama comercio", ya que el pasado año han cerrado más de 200.



De esta forma, y a pesar del comportamiento del sector del comercio, las cifras de Extremadura han sido positivas debido al crecimiento sostenido de las actividades científicas, de formación o de la construcción, ha apuntado.



La comunidad extremeña empezó el pasado año 2018 con un total de 79.434 autónomos, una cifra que llegó a los 80.414 a 1 de enero de 2020 y en relación a las altas y bajas en el sistema durante 2019 éstas han sido de 14.002 altas frente a las 14.135 bajas.



Por su parte, por provincias, Badajoz tiene un mejor comportamiento que Cáceres, por lo que ha apostado por acentuar las políticas de apoyo al trabajo autónomo en la provincia cacereña.



También se ha referido a que este miércoles, miembros de UPTA han mantenido un encuentro con responsables de la Junta de Extremadura, a los que han trasladado la necesidad de trabajar en el relevo generacional de los autónomos extremeños, ya que casi el 40 por ciento de los autónomos extremeños tienen más de 57 años.