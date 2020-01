Asaja Extremadura valora que Planas repita como ministro de Agricultura

La organización agraria Asaja Extremadura ha considerado positivo que Luis Planas repita como ministro de Agricultura en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Asaja Extremadura señala que la continuidad de Luis Planas permite que no comiencen de cero las gestiones para la la negociación de la próxima Política Agrícola Común (PAC) del periodo 2021-2027, que "es el principal reto con el que se va a enfrentar el campo español y el extremeño en las próximas fechas".

A su vez, Asaja Extremadura considera un "alivio" que el Ministerio de Agricultura "no haya recaído en manos del populismo", que a su juicio "con seguridad hubiera arruinado el sector agrario con políticas demagógicas y nada rentables para la producción agraria".

En cualquier caso, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha considerado "todo un despilfarro la creación de tantas vicepresidencias y nuevos ministerios", tras lo que ha señalado que "luego no podrán tener la desfachatez de alegar que no tienen presupuesto o exigirnos recortes, cuando ellos no tienen ningún tipo de miramientos ni dan ejemplo con el dinero público".

Así, ha advertido que "el mundo agrario no está dispuesto a pagar la fiesta para que haya salido adelante este un nuevo gobierno", ha señalado.

Finalmente, el dirigente agrario también ha instado al nuevo Gobierno a "no subir de manera unilateral por segunda vez el Salario Mínimo Interprofesional, y encima de una manera tan desproporcionada como la anterior", ya que según ha señalado, lo "único que va a conseguir con esta descabellada medida serán menos contratos laborales en el sector agrario, aumento de la economía sumergida y, lo que es más grave, la desaparición de muchas producciones agrarias".

Además, ha apuntado que el objetivo del Departamento de Agricultura debe de ser mitigar el impacto del 'Brexit', que "ya está siendo lesivo en los últimos tiempos", junto a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para muchas empresas agrícolas agrarias de la región.