COAG celebra "continuidad" de Planas porque se podrá "abordar la problemática" del sector

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha celebrado este viernes que Luis Planas continúe al frente del Ministerio de Agricultura porque "da continuidad" y se podrá "abordar la problemática" del sector agrario "desde el minuto cero".

"Consideramos que el hecho de que siga el mismo ministro, vamos a ver si el mismo Departamento también, pues le da continuidad, eso significa que no hace falta esperar un tiempo para controlar las cuestiones, abordar los problemas y tener conocimiento del sector", ha resaltado.

Blanco ha destacado que Planas es "una persona que conoce el sector" así como su "problemática" y también las instituciones comunitarias por lo que, ha remarcado, van a "poder abordar la problemática, que es mucha, desde el minuto cero", algo que, a su juicio, "es lo más positivo".

Asimismo, Miguel Blanco, en declaraciones a Europa Press Televisión, también ha valorado como "positivo" que va a haber Ministerio de Agricultura ya que "no podía ser de otra manera". "No aceptaríamos desde el sector que un ministerio tan importante perdiera la nomenclatura", ha indicado.

A este respecto, ha subrayado que la agricultura es "la base de la alimentación y la propia alimentación son fundamentales, son vitales" por lo que ha dicho que "solo cabe, evidentemente, que haya un Ministerio específico de Agricultura, Pesca y Alimentación".

"PROBLEMÁTICA DEL SECTOR"

Del mismo modo, Miguel Blanco ha insistido en que "la problemática del sector es muy grave" por lo que el ministro y su departamento "van a tener que abordar inmediatamente cuestiones fundamentales a nivel comunitario".

Entre estas cuestiones, se ha referido al marco financiero de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que "viene con recortes" cuando tendría que haber "reforzamiento" ya que la PAC, ha explicado, "viene muy cargada de nuevas exigencias, sobre todo medioambientales, de sostenibilidad" y de "cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".

"No puede ser, por lo tanto, que con más exigencias haya menos presupuesto, esto no lo vamos a aceptar y ahí el Gobierno español, el propio presidente del Gobierno y, por supuesto, el ministro tienen que dar el do de pecho en defensa de nuestro sector", ha espetado.

Además, Blanco también ha indicado que hay "una problemática muy seria" con los aranceles establecidos por la Administración Trump y que éste "pretende ampliar en sectores claves" como el vino, el aceite, la aceituna o los lácteos.

El responsable de COAG también ha apuntado al "problema del Brexit" que "va a ser clave en 2020 en la negociación de un tratado de comercio con el Reino Unido" y que "es vital" para la economía agraria y agroalimentaria españolas.

Miguel Blanco también ha mencionado los tratados comerciales con terceros países como Nueva Zelanda o Australia ya que, ha detallado, "con la liberalización de esos mercados el problema de las importaciones que no cumplen con los requisitos que se nos exigen a nosotros" es "una práctica de 'dumping' clara y rotunda".

Igualmente, ha destacado que está "la política a nivel de Estado" que es "la aplicación de la reforma de la PAC" que tiene "controversia respecto a unas y otras regiones", "la defensa de un modelo social y profesional de la agricultura" o "abordar la cuestión de los precios" que hay que hacer "regulando la cadena alimentaria", ha concretado.

"Este es un trabajo que tiene que hacer Luis Planas muy a fondo, regular la cadena agroalimentaria, hay una ley pero no está suficientemente regulada, hay un desequilibrio enorme", ha lamentado Blanco, quien ha señalado que el ministro tiene "todo un paquete" tanto "nacional como europeo" que "va a tener que abordar".