Creex ve muy positivo anuncio de Maersk de operar con tren semanal mercancías para región

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha calificado como "muy positivo" el anuncio de la operadora logística Maersk de instalarse en el puerto de Huelva y ofertar un tren semanal de mercancías para Extremadura.



No obstante, la patronal extremeña considera que para que esta apuesta se "consolide y amplíe" es necesario mejorar las infraestructuras ferroviarias y dar así "seguridad en los tiempos y competitividad en los costes", tal y como indica en una nota de prensa.



Además, según la confederación empresarial, Maersk, que es la principal operadora mundial de mercancías, ha anunciado que a partir de febrero contará con una nueva línea regular de contenedores con base en el puerto onubense para conectar por barco con cualquier parte del mundo.



En ese anuncio se incluye la puesta en marcha de servicios ferroviarios regulares para conectar con Extremadura a través de la línea con Huelva. Se estima que para hacer rentable este transporte ferroviario se necesitaría mover alrededor de 150 contenedores a la semana. Inicialmente, en Extremadura se trabajará desde la terminal ferroviaria de Badajoz, aunque la idea es utilizar luego como base extremeña la Plataforma Logística del Suroeste, cuando concluya su desarrollo operativo.



El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha indicado que el anuncio va en la línea que defiende esta organización, que consiste en aprovechar la "situación geoestratégica" de Extremadura, en el "triángulo" formado por Lisboa, Madrid y los puertos del sur, como Huelva o Algeciras, y "más aún cuando se puede estar generando un colapso en las vías de transporte terrestre con el centro, con el nodo logístico de Madrid, lo que hará que las operadoras de mercancías busquen nuevas rutas".



En todo caso, Peinado ha matizado que para que esta apuesta privada por el transporte de mercancías desde o hacia Extremadura se consolide es necesaria una "notable mejora" de las infraestructuras ferroviarias, porque "si el operador logístico se empieza a encontrar con problemas, con retrasos, con cortes, se desincentivará el uso de la línea, puesto que seguridad en los tiempos y costes ajustados son fundamentales, y eso es algo que ADIF debe garantizar con las infraestructuras adecuadas", ha advertido.



De este modo, ha recordado que el Pacto por el Ferrocarril "no es solo para el AVE", sino que también incluye la modernización de las líneas convencionales y algunas que se cerraron, y en ese "paquete de líneas a mejorar de forma prioritaria figura la conexión con Huelva".



Igualmente, el secretario general de la Creex ha explicado que se necesita una "masa crítica" de contenedores para hacer viable la línea, "y para eso tiene que haber cargadores, empresas que demanden ese transporte con costes adecuados y seguridad, y ahí es el operador logístico el que busca certezas y servicios.



Asimismo, y al margen de los "retrasos y cortes" en los recorridos actuales, actualmente "no hay ninguna línea extremeña electrificada, lo cual supone que los transportes de mercancías perecederas, los que necesitan refrigeración (donde entra un buen volumen de productos de Extremadura), deban llevar generadores de gasoil para dar corriente, lo que no ocurriría con líneas electrificadas, que harían este transporte más seguro y eficiente".



Peinado ha insistido en que las mejoras que demanda el Pacto por el Ferrocarril "no son un capricho, son necesidades reales, es fundamental este transporte para que crezcan los sectores productivos que ya tenemos y se capten más empresas, reforzando nuestro tejido productivo, que falta hace".



En cuanto al volumen que podría moverse por esta conexión Huelva-Extremadura caso de consolidarse, el representante de la organización empresarial más representativa de Extremadura se ha mostrado cauto, ya que es "difícil" hacer previsiones, si bien ha subrayado que el puerto de Huelva se ha "reconvertido desde su actividad en recepción y salida de productos a granel a la carga de contenedores", ya que los puertos de Algeciras y Lisboa están "muy colapsados y ello provoca retrasos".