Los precios industriales cayeron en noviembre un 0,7% en Extremadura

El Índice General de Precios Industriales (IPRI) experimentó en noviembre una tasa de variación interanual en Extremadura del -0,7%, según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, desde el punto de vista de la variación mensual, el IPRI de la Comunidad Autónoma registró una tasa del -0,4%.

A su vez, por destino económico de los bienes se registra una variación mensual positiva en los precios industriales en el sector de Bienes de consumo (0,1%) y se alcanzan tasas negativas en el resto de sectores: Energía (-1,2%), Bienes de equipo (-0,9%) y Bienes intermedios (-0,2%).

Igualmente, en tasa interanual se alcanzan variaciones positivas en los sectores de Bienes de consumo (1,2%) y Bienes de equipo (0,2%). En Energía ( -4,1%) y Bienes intermedios (-0,9%) se registran tasas de negativas, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

A NIVEL NACIONAL



Mientras, a nivel nacional, los precios industriales han bajado un 0,5 por ciento en noviembre en relación al mes anterior y han retrocedido un 2,3 por ciento en tasa interanual, moderando en cinco décimas la caída que habían experimentado en octubre (-2,8%).



Con este recorte interanual, los precios industriales encadenan seis meses consecutivos en tasas negativas después de haber estado 32 meses en positivo.



La moderación en el descenso interanual de los precios industriales se ha debido principalmente al repunte en más de un punto de la tasa de energía, hasta el -7 por ciento, ya que la bajada de los precios del refino de petróleo fue menor que la registrada un año antes, y al repunte de la tasa de los bienes de consumo no duradero en dos décimas, hasta el 1,1 por ciento, por el mayor coste del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.



En tasa mensual (noviembre sobre octubre), los precios industriales han caído un 0,5 por ciento, en contraste con el avance del 0,5 por ciento del mes anterior y del descenso del 1,1 por ciento que registraron un año antes.



Esta evolución es consecuencia del descenso mensual de precios en la energía (-1,7%) y los bienes intermedios (-0,3%), mientras que los bienes de consumo no duradero han aumentado sus precios en el mes un 0,2 por ciento.



Por comunidades autónomas, la tasa interanual ha aumentado en once, se ha mantenido en dos y ha disminuido en las cuatro restantes. Entre las tasas negativas, las más significativas las experimentaban Asturias (-7,3%), Canarias (-6,9%) y Baleares (-6,4%).