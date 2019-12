Junta otorga 700.000 euros a formación con compromiso contratación para parados y ocupados

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta, por importe de 700.000 euros, de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas tanto a personas desempleadas como a personas ocupadas.



Para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación para personas trabajadoras desempleadas la Consejería de Educación y Empleo destina 500.000 euros.



Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las entidades de formación, que se encuentren acreditadas y/o inscritas, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el correspondiente registro de Entidades de Formación, para las especialidades formativas objeto de la formación y con presencia en el ámbito de Extremadura.



Asimismo, pueden ser beneficiaras las empresas o entidades con centros de trabajo en Extremadura, que asuman para sí mismas el compromiso de contratación del alumnado formado.



La cuantía de la subvención se determinará mediante el producto del número de horas de la acción formativa, por el número de alumnado y por el importe del módulo económico asignado a cada especialidad formativa.



El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, que empezará a contar desde este sábado, 21 de diciembre.



BECAS Y AYUDAS A TRABAJADORES



Igualmente el DOE también ha publicado otra convocatoria de becas y ayudas, por importe de 200.000 euros, a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.



Serán beneficiarias de las becas y ayudas de transporte, manutención y alojamiento objeto de la convocatoria las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y, en su caso, prácticas profesionales no laborales que forman parte de las mismas.



Las solicitudes de becas y ayudas se presentarán en el modelo normalizado, ante la Dirección Gerencia del Sexpe, en el plazo de 15 días desde la finalización de la acción formativa y/o de las prácticas profesionales no laborales.