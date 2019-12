UPA-UCE Extremadura anuncia protestas en defensa agricultura familiar y precios justos

Ep

Así lo ha avanzado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, haciendo un balance del año 2019 en los sectores de agricultura y ganadería del territorio regional, y ha marcado los "desafíos" pendientes para que estos sectores sean actividades "respetadas y viables".



En su intervención, Huertas ha destacado que 2019 ha estado marcado por una "gravísima sequía que ha ocasionado unos costes de producción muy altos para los sectores ganaderos", a lo que se suma el "problema estructural de los bajos precios para los agricultores y ganaderos que no reciben lo que cuesta producirlos".



"Si esto no cambia, el sector agrario desaparecerá tal y como lo conocemos", ha advertido Huertas, quien ha recordado que el único instrumento con el que cuentan los agricultores y ganaderos para hacer frente a los problemas climáticos son los seguros agrario, que a su juicio "no han funcionado" en esta sequía.



Así, ha señalado que desde UPA-UCE están "ayudando a los ganaderos a reclamar ante el defensor del cliente y trabajando en las mesas de negociación planteando modificaciones de dicha línea", ante lo que ha asegurado no entender el recorte de un millón de euros en el presupuesto regional destinado a los seguros: "se nos dice que son la piedra angular ante las incidencias climáticas y luego reducen su presupuesto", ha lamentado.



"PRECIOS RUINOSOS", EL PROBLEMA ESTRUCTURAL



Ante esta situación, UPA-UCE considera que "el problema estructural" del campo es el de los precios ruinosos que se dan en la mayoría de los sectores, fruto de "la especulación y el abuso de unos pocos que llevarán esta actividad al abismo absoluto si continúa esta tendencia", señala la organización.



En concreto, y haciendo un repaso del año 2019 por sectores, UPA-UCE señala que en el de la fruta de hueso se sigue incumpliendo la ley a pesar de las denuncias e inspecciones de la AICA. "Basta con decir que, a día de hoy, muchos agricultores no saben a cuánto le van a liquidar la fruta que entregaron en mayo o junio".



Frente a esto "nos preguntamos dónde está el plazo máximo de 30 días que establece la ley", ha apuntado el dirigente agrario.



En ese sentido, Huertas ha reafirmado que si este año se ha dejado fruta en el árbol sin recoger "no ha sido precisamente por el coste de mano de obra, como algunos dicen", sino porque las centrales se han negado a recogerla, tras lo que ha advertido de que "se está produciendo una reestructuración salvaje del sector en Extremadura".



Y es que, según los datos que ha aportado, en la región ya se han arrancado más de 2.000 hectáreas, que "está expulsando a las explotaciones familiares", ante lo que ha reclamado que se cumpla con la ley, que se concedan más apoyos para las explotaciones familiares y se apueste por la creación de la Interprofesional, destaca UPA-UCe en nota de prensa.



Con respecto al aceite, UPA-UCE alude a una campaña de "precios hundidos" que "amenaza la continuidad" de las explotaciones de olivar tradicional, que ocupan el 85 por ciento de la superficie total de olivar en Extremadura.



"Por si esto fuera poco, el 18 de octubre Trump nos impone nuevos aranceles del 25 por ciento a productos como el vino, el aceite, quesos y porcino", tras lo que ha señalado que ahora "se están planteando que estos aranceles puedan llegar al 100 por ciento en muchos de ellos", señala Huertas.



Por ello, esta organización agraria reclamado que el Gobierno central y la Unión Europea respondan "con contundencia" a este "ataque" poniendo también aranceles a productos agrícolas de EEUU, como el vacuno o los frutos secos, así como que establezcan ayudas a los sectores afectados.



En lo relativo a otras producciones como el maíz, el arroz o la miel, Huertas ha aludido también al mismo comportamiento de precios bajos debido a las importaciones de países terceros, por lo que ha reiterado su petición de implantar una cláusula de salvaguardia y un etiquetado claro.



Además, UPA-UCE también ha reafirmado el importante papel que juega la ganadería extensiva en la lucha contra los incendios y la desertización manteniendo ecosistemas únicos como el de la dehesa extremeña.



Retos 2020



Respecto a los retos para 2020, Ignacio Huertas ha avanzado que el próximo año se presenta con "nuevos desafíos" para este sector como el nuevo presupuesto europeo, el Brexit, la reforma de la PAC y la falta de precios justos en todos los sectores.



Por ello, UPA-UCE anuncia que trabajará en dos frentes desde principios de año, como son por un lado lograr que las explotaciones familiares sean la figura agraria a apoyar en toda la política agraria y, por otro, llevar a cabo movilizaciones y actos de protesta por los "precios ruinosos" que perciben los agricultores y ganaderos.



De hecho, ha avanzado que la organización agraria ya trabaja en un calendario de acciones que hará público cuando esté cerrado.