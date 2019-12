APAG Extremadura Asaja invita a Greta Thunberg a conocer "la realidad rural" en la región

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha invitado a la activista sueca Greta Thunberg a que conozca la "realidad rural" en Extremadura, aprovechando su tránsito entre Lisboa y Madrid, "para que pueda opinar conociendo las distintas caras de la moneda y no sólo ofreciendo una visión urbanita del mundo y del clima".



La organización agraria entiende que se habla "mucho" de conservacionismo o de cambio climático, "pero siempre desde una óptica urbanita y sin conocer la realidad de lo qué se hace o cómo se vive en el mundo rural", lo que a su juicio "es un ejemplo de doble moral y visión farisea sobre una gran realidad, como es la de los núcleos rurales y los pueblos que, poco a poco, van sucumbiendo por falta de oportunidades".



Para Metidieri, es "más que llamativo" que se hable "mucho" del clima y de proteger el medio ambiente, pero a la vez "se restringen" actividades tradicionales, que "han permitido mantener hasta nuestros días la biodiversidad, y se está provocando que el hombre que vive en el medio rural se esté convirtiendo en una especie en peligro de extinción".



En este sentido, incide en que "el mundo rural ha sido vital para la conservación de entornos naturales, es el granero para las personas y también para diversidad de especies, es el pulmón de las ciudades y ahora no puede ser quién pague las consecuencias de la mala conciencia de urbanitas o de colectivos que no tienen que preocuparse de su futuro".



"Es muy fácil dar lecciones de cómo hay que hacer las cosas viajando en un velero de más de 500.000 euros o desde un país que duplica nuestra renta per cápita y que ha sufrido una industrialización brutal gracias a vender muebles de usar y tirar o grandes marcas de coches", señala APAG Extremadura Asaja en nota de prensa.



Por todo, ha dicho que espera que ahora que comienza la cumbre del clima en Madrid "se tenga en cuenta a las zonas rurales y el problema de falta de oportunidades que está haciendo que cada vez haya más despoblación y menos futuro".



Al respecto, subraya que el mundo rural y actividades como la agricultura y la ganadería "son las que han permitido que se conserven espacios únicos y sostenibles, como la dehesa", por lo que "las medidas que se tomen deben aportar soluciones, no poner más trabas". "Una cosa es predicar y otra bien distinta es dar trigo", concluye.