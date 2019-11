Unas 200 personas se concentran en Badajoz contra la reforma laboral

Ep.

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz convocadas por los sindicatos CCOO y UGT en la región contra la reforma laboral y el artículo 52 apartado D del Estatuto de los Trabajadores, en el que se avala el despido de una persona por causas objetivas si hay faltas de asistencia intermitentes aunque sean justificadas.



Bajo el lema 'No al despido por enfermar', en la concentración se han se han coreado voces como "¡Qué viva la lucha de la clase obrera!" y "Esta reforma la vamos a quitar" y ha contado con la presencia de las secretarias generales de dichos sindicatos en la región, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente.



En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón ha explicado que, desde Comisiones Obreras junto a UGT, están este miércoles en todo el país movilizándose contra la reforma laboral "que está siendo tan lesiva para la clase trabajadora", y en relación a la cual ha recordado que ya en 2012 convocaron dos huelgas generales "precisamente para derogar" dicha reforma que "ya ha llegado a su punto álgido de indignidad".



De esta manera ha sostenido que el citado artículo 52.D "está haciendo", a través de la sentencia del Tribunal Constitucional, "que las personas no tengamos derecho a estar enfermas" con dolencias de corta duración y que son habituales en la ciudadanía, pese a lo cual los trabajadores van a tener que "renunciar" a su propia salud "para poder mantener el puesto de trabajo".



"Esto es lo más indigno, lo más cruel que puede ocurrir en una sociedad y eso está pasando aquí, en España, en el siglo XXI, una sociedad democrática y que se está permitiendo el lujo de que la gente, por el mero hecho de tener, como digo, una enfermedad de corta duración termine en la calle", ha rechazado Chacón, para quien esto está suponiendo que los trabajadores en general no se recuperen de sus enfermedades y se incorporen a su puesto.



Esto último puede suponer un "riesgo" para el trabajador, al poder tener accidentes laborales, pero también para el resto de la plantilla o de la ciudadanía si se está en contacto con otras personas, ha agregado, a la vez que ha insistido en que "esto es un riesgo que esta sociedad no se puede permitir" y que "por eso" este miércoles es el "momento", cuando se va a configurar un nuevo gobierno.



Un Ejecutivo central que, en su opinión, lo primero que tiene que hacer es "devolver esa dignidad a la clase trabajadora a través de derogar este artículo que nos está prohibiendo el derecho a la salud" que es "básico" y "fundamental" y que está recogido en la legislación española, a la vez que ha abogado por un nuevo Estatuto de los trabajadores.



"No se puede ser tan hipócrita y al final tener una tendencia el propio empresariado tan egoísta, que se está primando con esa sentencia lo que es la productividad de la empresa a la salud de los trabajadores", ha recalcado, para recordar que la Organización Mundial del Trabajo "esto lo tiene totalmente prohibido", razón por la cual van a interpelar a este organismo "para que esto realmente sea derogado de manera inmediata".



LA REFORMA LABORAL CRIMINALIZA A LOS TRABAJADORES



Por su parte, Patrocinio Sánchez ha remachado que están pidiendo desde hace "mucho tiempo" la derogación de la reforma laboral y que el artículo 52.D "criminaliza a los trabajadores y a las trabajadoras solamente por el hecho de ponerse enfermos por enfermedad común", ante lo cual este miércoles exigen al Gobierno que derogue dicha reforma ante la Delegación al carecer la región de Tribunal Constitucional.



Así y sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este asunto, ha considerado que es "totalmente cruel contra los trabajadores" dado que "prima la productividad de una empresa por encima de la salud de un trabajador" cuando hay situaciones o puestos de trabajos "complicados" en los que el que un trabajador acuda enfermo puede suponer un riesgo para su vida".



"Entendemos que esta sentencia no puede seguir adelante, queremos que el Gobierno de una vez por todas derogue la reforma laboral, incluido este artículo que ya lo veníamos anunciando que era un artículo muy muy complicado y muy difícil", ha señalado, a la vez que ha matizado que en dicha sentencia aparecen votos particulares que, en su opinión, "dan en la clave realmente de lo que significa la sentencia".



Una sentencia, ha continuado, que "criminaliza también a la mujer" que, "de una forma o de otra", pueden ser "más propensas a ciertas situaciones por la propia idiosincracia de ser mujer de este tipo de bajas" por lo que están "más expuestas a un despido", a la vez que ha exigido que "sí o sí" se derogue la reforma laboral "para que esto no vuelva a suceder", algo que piden en esta concentración con el objetivo de que se visibilice y llamar la atención a los trabajadores porque "esto es más serio de lo que parece".



"Es una oportunidad para estar en la calle, para exigirle al Gobierno que salga, que todavía no tenemos Gobierno porque tenemos un Gobierno de momento en funciones, que tiene que derogar la reforma laboral y luego ya una vez que derogue la reforma laboral podemos hablar de un nuevo Estatuto de los trabajadores", ha concluido la secretaria regional de UGT.



Finalmente, tanto Patrocinio Sánchez como Encarna Chacón han coincidido en que hasta el momento no les consta de que se haya producido ningún despido de este tipo en Extremadura, sobre lo cual Sánchez ha advertido que "ya ha habido en algún caso" despidos de compañeros "por el hecho de haber estado enfermos" y Chacón que "incluso se está aprovechando para atentar también con la libertad sindical" dado que una de las despedidas por esta causa ha sido la presidenta de un comité de empresa y delegada de CCOO.



LA REFORMA LABORAL Y CALVIÑO



Por otro lado y a preguntas de los periodistas sobre que según la ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, el Gobierno no se muestre partidario de derogar la reforma laboral, Encarna Chacón ha valorado que "es cierto" que la ministra tiene "su propio criterio" y que, a través del diálogo social previo a la actual situación de "inestabilidad" dentro del Gobierno, sí que se habían consensuado derogar "algunos aspectos fundamentales" con Calviño.



"Nosotros desde luego vamos a usar dos herramientas: una lo que es el diálogo y la concertación, y otra la herramienta de la movilización", ha sostenido Chacón, mientras que Patrocinio Sánchez ha replicado ante esta misma cuestión que se trata de una ministra en funciones y ha invitado a esperar a qué Gobierno "sale" y qué persona asume estas competencias, de manera que UGT impulsará sus actuaciones "dependiendo" de lo que quiera hacer el nuevo Ejecutivo.



"Con el ministro o ministra que esté el Gobierno tendrá que hacerle ver a esa ministra que la reforma laboral hay que derogarla, porque sino los sindicatos, UGT, va a estar en la calle, pero en la calle con toda contundencia; no podemos esperar más", ha apuntillado.