CCOO reitera la necesidad de incrementar los salarios por justicia social

CCOO de Extremadura ha insistido en la necesidad de "continuar en la senda del incremento salarial" por una "simple cuestión de justicia social", para poder recuperar la devaluación del poder adquisitivo sufrido los años pasados, y por un simple interés económico, ya que al fortalecer el consumo de las familias se limita la ralentización en el crecimiento que se está observando en los últimos meses.



Mientras tanto, los salarios pactados en convenio se mantienen con subidas, hasta el mes de octubre, del 2,29 por ciento nacional y del 1,59 por ciento en Extremadura, tal y como señala el sindicato en una nota de prensa tras conocer los datos del Índice de Precios al Consumo relativos al mes de octubre, que recogen una subida del 1,7 por ciento en la región.



Además, según ha destacado la organización sindical, esta evolución de los salarios "está permitiendo mejorar el poder adquisitivo" gracias a las recomendaciones recogidas en el IV AENC tanto de subida salarial en la negociación colectiva como por la elevación del salario mínimo de convenio y del SMI para 2019.



En este contexto de mejoras salariales "no podemos obviar que en Extremadura los salarios siguen siendo los más bajos de todo el país por nuestra estructura productiva", señala el sindicato.



Y es que, según los datos publicados por el INE la semana pasada, el salario medio en la región en 2018 fue de 1.612,3 euros, frente a 1.944,4 de la media estatal y el 40,5 por ciento de las personas asalariadas cobra un sueldo inferior a 1.260,9 euros al mes, frente al 30 por ciento de la media nacional.



EVOLUCIÓN ANUAL DEL IPC



Concretamente, según los datos del IPC conocidos este jueves, la inflación interanual se situó en el mes de octubre en un 0,1 por ciento en el índice general, el mismo dato que el registrado el mes anterior.



En Extremadura, sin embargo, la inflación anual ha subido cinco décimas hasta igualar al dato nacional. Este comportamiento alcista de los precios se explica en gran medida por la importante subida de Alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó en la región en 1,6 puntos, situándose en el 1,9 por ciento, a siete décimas de la tasa nacional.



También ha contribuido a esta subida, señala CCOO, el grupo de Vivienda, que aunque mantiene una tasa anual en negativo (-5,5%), aumentó en 1,4 puntos respecto a la de septiembre por la subida de los precios en la electricidad.



La inflación subyacente sigue en el 1 por ciento, casi un punto por encima de la tasa del índice general.



EVOLUCIÓN MENSUAL DEL IPC



Así, cabe recordar que los precios registraron una subida del 1,7 por ciento en el mes de octubre en Extremadura, frente al 1 por ciento en el IPC general, siendo la Comunidad Autónoma con la tasa mensual más elevada de todo el país.



Por tanto, se trata de una "importante subida" sustentada en la repercusión de los incrementos de precios en Vestido y calzado, del 13,5 por ciento en Extremadura, debido a la nueva temporada de invierno. Así como, en Alimentos y bebidas no alcohólicas, 3 por ciento en la región frente al 1,5 de la media estatal, a consecuencia de los aumentos en los precios de la fruta.