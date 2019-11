La presidenta de la Fundación Caja Extremadura destaca la relación con la Junta

Ep.

La presidenta de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, ha agradecido la labor que la Junta de Extremadura realiza, siendo "un apoyo institucional desde las distintas consejerías", por lo que ha pedido a Fernández Vara continuar en esta línea, ya que "hasta la fecha ha sido una relación muy fructífera".



Así, se ha pronunciado García Ceballos-Zúñiga tras una reunión mantenida este miércoles en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el director de la Fundación Liberbank, Antonio Franco.



Al respecto, en este encuentro, la presidenta de la fundación ha explicado a Fernández Vara la evolución de los proyectos llevados a cabo en los últimos tres años y ha destacado "la vocación de la fundación de seguir cumpliendo los principios y los valores", por lo que entre los objetivos está "seguir despertando el interés general de Extremadura al mayor número posible" de personas.



Concretamente, esta entidad trabaja en el área de lo social, la educación, la cultura y el emprendimiento, por lo que sus proyectos tienen relación con temas como la dependencia, las ayudas a colectivos en riesgo de exclusión o los programas de arte.



Así, en el área cultural ha destacado el Premio de Obra Abierta que se celebra en Plasencia, un galardón que ha contado con la participación de "más de 40 países" y que "cada vez va cogiendo más prestigio".



En esta línea, ha afirmado que parte del prestigio viene por el jurado, ya que cuenta con la presencia de la exdirectora de la Feria ARCO de Madrid, Rosina Gómez Baeza, así como con la de los directores de los museos de arte contemporáneo de ciudades como "Barcelona o Valencia".



"Esto hace que sea muy atractivo y que haya un poder de convocatoria tremendo y que tenga una gran repercusión", ha explicado García Ceballos-Zúñiga, quien ha dicho que las obras ganadoras de esta edición se van a exponer en la Feria ARCO.



También dentro del ámbito cultural, ha anunciado que se ha llegado a un acuerdo con los siete Paradores Nacionales que hay en Extremadura para exponer "los premios ganadores de las últimas ediciones", por lo que ha destacado que "es muy interesante mezclar la parte histórica con el arte contemporáneo".



Además, ha animado a la población a "acceder a través de la web" al Museo Virtual en el que se puede ver "la mayor parte de las obras de la fundación".



Finalmente, ha destacado que la fundación hace exposiciones de forma temporal, y ha recordado que el pasado año se realizó una de ellas en la Asamblea de Extremadura, algo "muy interesante" ya que de este modo "los extremeños pueden acceder a las obras".



PREMIOS DE ACCIÓN SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO



En esta línea, Pilar García Ceballos-Zúñiga ha anunciado que existe el Premio de Acción Social en el que se pretende reconocer los mejores proyectos sociales de la región en los ámbitos de la salud, la discapacidad o la dependencia, y que tendrá lugar el día 21 de noviembre en el Palacio del Mayoralgo de Cáceres.



El premio cuenta con dos vertientes, una dedicada a las entidades sin ánimo de lucro y otra modalidad destinada a la investigación, por lo que el premio de 12.000 euros será dividido entre estas dos categorías.



Por otro lado, en el ámbito del emprendimiento, García ha destacado que existen tres áreas; Samara Emprende, Samara Conecta y Samara Rural. La primera de ellas se centra en ayudar a la gente emprendedora para "potenciar sus negocios", además, se realiza un premio en el que se seleccionan tres empresas a las cuales se les otorga un premio en metálico "para que puedan continuar con esta evolución".



Pilar García Ceballos-Zúñiga ha indicado que Samara Rural es un "proyecto muy especial" ya que se pretende fomentar el emprendimiento entre mujeres que residan en núcleos urbanos pequeños, en esta línea, García ha explicado que han "pasado más de 1.000 mujeres".



FONDOS DE LA FUNDACIÓN



Asimismo, y ante preguntas de los periodistas sobre los fondos de la Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga ha aclarado que esta entidad contaba en el momento de su creación, en el año 2015, con dinero propio además de sumar los dividendos de las acciones de Liberbank.



También ha sido preguntada sobre el presupuesto anual de la fundación, aunque no ha querido decir una cifra "ya que es muy complicado".



"Tenemos centros que se gestionan de forma autónoma por lo que sería un error dar un presupuesto. Cómo sabéis tenemos el Colegio Mayor San José de Cáceres y el Centro de El Salugral, por lo que daros un presupuesto total sería una equivocación", ha aseverado García.



Al respecto, ha explicado que el equipo de la Fundación Caja Extremadura lo conforman siete personas, aunque ha informado de que hay más gente en los diferentes centros con los que cuenta la entidad, con lo cual "el equipo puede estar en torno a unas 30 personas".



Por último, ha aclarado que la reestructuración de Liberbank "no afecta para nada a la fundación", ya que los empleados de la Fundación Caja Extremadura "no lo son del banco".