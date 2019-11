El número de deudores concursados en Extremadura crece hasta los 18 en el tercer trimestre

Rd./Ep.

El número de deudores concursados en Extremadura durante el tercer trimestre de 2019 fue de 18 (1.384 en España), 14 concursos más que en el mismo trimestre del año anterior (a nivel nacional aumentan un 9,1%), según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la provincia de Badajoz se producen 16 procedimientos concursales y 2 en Cáceres. A su vez, por tipo de concurso, 15 se realizan de manera voluntaria y 3 por concurso necesario.

Además, atendiendo a la clase de procedimiento, todos los concursos siguieron el modelo abreviado, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

En función de la naturaleza jurídica de los deudores concursados en Extremadura, el 93,7% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

Igualmente, el 50% de las empresas concursadas se encuentran en el tramo de menos de dos millones de euros de volumen de negocio (el 50% restante sin clasificar).

Del mismo modo, si tenemos en cuenta la antigüedad, el 43,7% de las empresas concursadas tiene 8 años o menos.

En cuanto al número de asalariados, el 25% del total de empresas concursadas en la Comunidad Autónoma se concentra en el tramo de 0 a 2 asalariados.

Finalmente, por actividades económicas, el 37,5% las empresas concursadas se concentraron en el sector "Servicios".

DATOS NACIONALES



En España, las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas bajaron un 0,5% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2018, hasta sumar 421, con lo que acumulan ya cinco trimestres a la baja.



Por su parte, las empresas concursadas aumentaron un 14% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta sumar 963 procedimientos de quiebra.



De este modo, sumando familias y empresas, el número de deudores concursados del tercer trimestre se situó en 1.384, cifra un 9,1% superior a la del mismo periodo de 2018.



En tasa intertrimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el número de deudores concursados bajó un 12,8%, con un descenso del 18,1% en el número de familias declaradas en concurso y una disminución del 10,3% en el caso de las empresas concursadas.



De las 1.384 empresas que entraron en concurso en el tercer trimestre, 56 eran sociedades anónimas, con una bajada interanual del 34,1%, mientras que 808 eran sociedades limitadas, un 22,1% más que en el tercer trimestre de 2018.



Las personas físicas con actividad empresarial presentaron la misma cifra de concursos que en el tercer trimestre de 2018, un total de 82, por lo que no experimentaron variación anual. No obstante, en términos intertrimestrales, cayeron un 26,8%.



Durante el tercer trimestre, los concursos voluntarios aumentaron un 10,6% en relación al mismo periodo de 2018, hasta sumar 1.303, en tanto que los concursos necesarios retrocedieron un 10%, con un total de 81 procesos.



Por clase de procedimiento, los concursos ordinarios se incrementaron un 16,2% en tasa interanual y los abreviados un 8,4%, hasta 136 y 1.248 procesos, respectivamente.



COMERCIO, SECTOR CON MÁS EMPRESAS EN CONCURSO



El 21,7% de las empresas que entraron en concurso entre julio y septiembre tenían como actividad principal el comercio (209 concursos), mientras que el 14,1% se dedicaba a la construcción (136 empresas concursadas).



Asimismo, la estadística refleja que el 56% de las empresas concursadas tiene menos de seis asalariados, y dentro de ellas, el 28,2% no tiene trabajadores a su cargo. El 23,3% de empresas concursadas tiene una antigüedad de 20 o más años y el 21,6% se fundaron cuatro años atrás o menos.



Según el INE, el 23,6% de las empresas concursadas de menos de cuatro años de antigüedad operaban en el sector del comercio, mientras que el 50,9% de las que tenían 20 o más años de antigüedad se dedicaban a la industria y energía y al comercio.



El 33,9% de las empresas concursadas en el tercer trimestre se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y eran principalmente sociedades de responsabilidad limitada.



CATALUÑA, A LA CABEZA DE LOS CONCURSOS



Por comunidades, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el tercer trimestre. En concreto, Cataluña sumó 374 concursos, Madrid registró 223 y Comunidad Valenciana, 185. Las regiones con menos suspensiones de pagos en el tercer trimestre fueron La Rioja (9) y Cantabria (11).



La comunidad que más recortó su número de deudores concursados durante el tercer trimestre fue Asturias, con un descenso interanual del 37,1%, seguida de Navarra (-18,2%) y País Vasco (-13,9%).



Por el contrario, el mayor aumento fue el de Extremadura, que multiplicó por más de cuatro su número de concursos, seguida de Castilla-La Mancha (+57,7%) y Andalucía (+52,1%).



Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.