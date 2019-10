Extremadura crecerá un 1,8% este año y 1,6% el próximo, según BBVA Research

Ep

Así, el crecimiento del 1,8 por ciento previsto para Extremadura en 2019 se sitúa una décima por debajo de la media nacional, que está en el 1,9 por ciento, mientras que para 2020, la previsión de crecimiento del 1,6 por ciento en la misma que la nacional.



En cualquier caso, la revisión a la baja de las perspectivas no es homogénea y el crecimiento en 2019 seguirá liderado por Madrid, Castilla-La Mancha y Navarra.



Así se desprende del último observatorio regional, correspondiente al cuarto trimestre y elaborado por el servicio de estudios de la entidad, que explica que la desaceleración del gasto de los hogares, el freno de las exportaciones de servicios turísticos y el menor impulso de la demanda europea apuntan un menor crecimiento de las comunidades autónomas, en línea con España.



No obstante, augura que seguirán liderando Madrid (+2,6%), Castilla-La Mancha (+2,1%) y Navarra (+2%), seguidas de Murcia (+2,3%), Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana (+2% en los tres casos) y ya por debajo de la media nacional (+1,9%) quedarán Baleares, Cantabria, Cataluña y Extremadura (+1,8%) en los cuatro casos).



Las regiones que menos crecerán son Asturias (+1,7%), País Vasco (+1,7%), Canarias (+1,6%), Castilla y León (+1,5) y La Rioja (+1,5%).



Para 2020, las previsiones del Servicio de Estudios de BBVA apuntan a que Madrid (+2,2%), Navarra (+1,8%), Castilla-La Mancha (+1,7%), Cantabria (+1,7%) y País Vasco (+1,7%) podrían crecer por encima del 1,6% esperado para España. Igualando la media nacional estarán Andalucía, Aragón, Cataluña y Extremadura, mientras que por debajo figurarán Castilla y León (+1,5%), Galicia (+1,5%), La Rioja (+1,5%), Comunidad Valenciana (+1,4%), Murcia (+1,4%) y Asturias (+1,3%).



Por su parte, Canarias (+1,1%) y Baleares (+1,2%) serán las regiones menos dinámicas el próximo ejercicio y el noroeste volverá a crecer por debajo de la media. BBVA Research estima que España crecerá un 1,9% este año y un 1,6% el próximo.



DESACELERACIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO



El informe explica que la pérdida de vigor del gasto de los hogares supone una debilidad mayor que la esperada en la demanda interna, aunque no es homogénea, ya que la ralentización del consumo está siendo muy acentuada en Cantabria, el centro peninsular (Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha), además de, las comunidades insulares y La Rioja, en las que el gasto incluso se contrae en lo que va de año.



Por el contrario, el consumo en las comunidades mediterráneas del sureste y algunas del norte mantiene su dinamismo, e incluso se acelera respecto al año pasado en Murcia y Galicia. El mejor comportamiento del consumo en estas regiones se debe a la evolución favorable del turismo nacional, que actúa de soporte de la actividad.



Además, permite mantener crecimientos del empleo aún elevados, frente a la pérdida de tracción del mercado laboral que se observa en Canarias, La Rioja y el centro peninsular.



Por otra parte, la desaceleración de la demanda externa estaría afectando al crecimiento de las exportaciones, lo que impide la mejora del sector industrial, aunque se observan comportamientos heterogéneos entre las comunidades autónomas. Así, las exportaciones se reducen en Cantabria, La Rioja, Castilla y León y el País Vasco, mientras que en Navarra, Extremadura, Madrid y la Comunidad Valenciana la producción industrial estaría reflejando el buen pulso de las ventas de bienes.



Entre tanto, la menor demanda europea y la recuperación de destinos mediterráneos, que habían cedido visitantes por tensiones geopolíticas, explican la ralentización del turismo exterior en los principales destinos españoles y, en particular, en las islas. Lo anterior se traslada a un crecimiento promedio trimestral nulo del gasto de no residentes para el conjunto de España en lo que va de año.



Para 2020, BBVA Research prevé un contexto en el que la demanda de los principales socios comerciales de España continuará débil, de forma que las comunidades del sur y algunas del norte se encuentran mejor posicionadas para afrontar los posibles riesgos del sector exterior, gracias a la ventaja competitiva que han acumulado en los últimos ocho años.



INCERTIDUMBRE INTERNA Y EXTERNA



En el escenario global, BBVA Research señala que el Brexit representa uno de los riesgos más evidentes. Las comunidades que podrían verse más afectadas son Baleares y Canarias, donde el gasto de turistas británicos supone algo más del 10% del PIB regional, y Murcia y Galicia, en las que las exportaciones de bienes a Reino Unido superan el 2% del PIB regional.



A esto se suma el aumento de las tensiones comerciales, que también condiciona la evolución del sector exportador. En conjunto, los productos que se exportan afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos, China y la UE suponen ya más del 20% del PIB regional en Navarra y Castilla y León, pero la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos en algunos productos hace que también las CCAA con exportaciones más volcadas hacia productos alimenticios "puedan verse afectadas por esta incertidumbre".



A nivel interno, "el retraso en la toma de decisiones que afectan a las reformas necesarias para garantizar un crecimiento más inclusivo y estable, y la inestabilidad política, junto con el reciente aumento de la tensión en Cataluña, son los son los principales factores de riesgo", advierte.