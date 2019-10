Asaja felicita al director general de la PAC por la "celeridad" en pago de las ayudas

La organización agraria Asaja Extremadura Asaja ha felicitado públicamente al director general de la PAC, Javier Gonzalo Langa, por la celeridad en los pagos de las ayudas a 33.000 agricultores de Extremadura, casi 2.700 más que el año pasado.



Todos ellos han recibido en sus cuentas bancarias el anticipo del 70 por ciento del pago único correspondiente al presente ejercicio, ayudas procedentes de Bruselas que para Asaja son "totalmente necesarias por la delicada situación" en la que se encuentra el campo extremeño por la sequía, a la que las autoridades "no son capaces de dar solución alguna".



Tras esta felicitación, espera que ahora se vayan "arreglando" los expedientes pendientes y que se vayan grabando las inspecciones realizadas, ha señalado el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco.



"Al César hay que darle lo que es del César", ha dicho García Blanco en referencia a la labor de Javier Gonzalo Langa y a todo su equipo, que es el encargado del pago de estas ayudas, en tanto que se trata de "la primera comunidad autónoma en efectuar el pago", y asimismo espera que "cumpla su promesa como es habitual en él y continúe con el calendario de pagos negociado con las organizaciones agrarias".



En este sentido, Asaja Extremadura recuerda que para la semana que viene existe el compromiso es el pago del pago verde (greening).



Posteriormente, quedarán pendientes los de pequeños agricultores, jóvenes y en diciembre los saldos de pago único y verde. Asimismo, este año se cobrará la indemnización de zona desfavorecida y los apicultores la agroambiental.



Por otro lado, Asaja Extremadura ha reclamado a los partidos políticos que no "interfieran" en los calendarios de pagos, y en este sentido recuerda que el acuerdo de las organizaciones agrarias con la Consejería de Agricultura pasa por el abono de las ayudas asociadas a las ganaderías a principios del año que viene. "Por favor, no hagan política con nuestras ayudas", ha pedido García Blanco.



Por último, Asaja Extremadura desea que la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, con motivo de su presencia en Bruselas, haya aprovechado para "llevarse raciones de jamón ibérico para repartir entre los eurodiputados y que de esta manera puedan apreciar ese magnífico manjar y que no caigan en el error, lapsus, metedura de pata o incompetencia gastronómica y cultural del presidente en funciones de España, Pedro Sánchez".



Además, Asaja insta a la consejera, que "ahora por fin ya no tiene las competencias del tren", a que luche por conseguir en Bruselas ayudas para la paliar la sequía.