DO Ribera del Guadiana augura una "gran añada" por la "gran calidad" de la uva

La vendimia 2019 finalizado en las 21 bodegas certificadas que van a elaborar vino con Denominación de Origen (DO) Ribera del Guadiana con una primera estimación que arroja un descenso de la producción de entre un 25 y un 30 por ciento en función de los diferentes tipos de uva, si bien esta destaca por una "gran calidad que augura una excelente añada".



En concreto, este descenso en la producción se corresponde con los datos facilitados por el Consejo Regulador en sus previsiones iniciales, que añade que el ciclo vegetativo se puede considerar normal. El invierno fue seco, con escasas precipitaciones durante los meses de enero y febrero. Durante el mes de marzo se registraron temperaturas suaves y también escasas precipitaciones.



A su vez, el desborre se inició a mediados de marzo y la floración comenzó en la primera decena de mayo, los primeros días con elevadas temperaturas y después con temperaturas bastante más frescas, tal y como informa la denominación de origen en una nota de prensa.



A este respecto, añade que el envero comenzó durante la primera semana de julio, lo que indica que el ciclo vegetativo no se adelantó con respecto a la media de la DO, aunque si hay un adelanto de unos quince días con respecto a la vendimia pasada.



A principios de julio no hubo incidencia de plagas ni enfermedades, aunque comenzaba a verse mosquito verde, pero sin que provocara daños. A comienzos de agosto algunos viñedos comenzaban a mostrar síntomas de estrés hídrico, con desecación de hojas basales.



La vendimia se generalizó en la tercera semana de agosto, recogiéndose uvas con elevada concentración de azúcares y con "muy buen estado sanitario".



Por todo ello, Ribera del Guadiana adelanta que será una "añada de gran calidad", tanto en variedades tintas como en blancas, tal y como destaca el director del Consejo Regulador, Francisco Javier López, tras las primeras catas.



Destacan los tintos por su capa de intensidad media-alta y los blancos por aromáticos y afrutados, debido a la calidad de la uva y de las elaboraciones que están realizando los enólogos para obtener "vinos singulares y de máxima calidad".



Cabe destacar que en la actualidad, este Consejo Regulador cuenta con 26 bodegas inscritas. La superficie de esta Denominación de Origen abarca 39.795 hectáreas repartidas entre 26.500 parcelas en las que trabajan 3.496 viticultores.