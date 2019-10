Vara apuesta por "rigor, formación y profesionalización" para futuro sector cooperativo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha resaltado este viernes que el futuro del sector cooperativo pasa por el "rigor, la formación, la profesionalización" y la incorporación de la mujer a este ámbito, porque de lo que se trata es de que las nuevas generaciones tengan "un instrumento que les permita vivir dignamente".

Para ello, el jefe del Ejecutivo regional ha pedido respeto y reconocimiento hacia el papel de los productores en el proceso de la cadena alimentaria, ya que "sin productor no hay producto, sin comercio no hay economía y sin economía no hay vida".

En concreto, el máximo mandatario extremeño ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Cooperativa 'Nuestra Señora de Perales' de Arroyo de San Serván (Badajoz), a la que también han asistido el secretario general de Presidencia, Fernando Blanco, y el secretario general de Desarrollo Rural y Territorio de la Junta de Extremadura, Manuel Mejías.

Así pues, el presidente autonómico ha asegurado que la evolución y desarrollo de esta cooperativa agroalimentaria es "el mejor resumen que se puede hacer de esta tierra" y ha destacado que los cambios y desafíos que ha afrontado la han posicionado como "una cooperativa de prestigio" en la región.

Al mismo tiempo, Fernández Vara ha resaltado el papel que las cooperativas han desarrollado a lo largo de la historia de Extremadura, así como el modelo cooperativo, "un modelo inventado desde hace muchos años, comprar más barato para vender más caro".

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo regional ha calificado de "magnífica" la Ley de Cooperativas de Extremadura, "de las mejores leyes de cooperativas" del país, según informa la Junta en una nota de prensa.

En esta línea, Fernández Vara ha abogado por adaptarse a los tiempos y a los cambios del mercado, destacando que "hay mercados en el mundo donde todo se puede fabricar, comprar y vender".

Finalmente, el máximo mandatario extremeño ha indicado que cuando se habla de productos agroalimentarios "hace falta tierra, sol y agua y no en todas partes se puede hacer" ha sostenido, en referencia al cambio climático que está afectando al cultivo y a la producción de alimentos en algunos territorios del mundo.