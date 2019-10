Lorenzo Ramos defiende que los alimentos "deben quedar fuera de las guerras comerciales"

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha defendido este viernes que los alimentos "tienen que quedar fuera de cualquier guerra comercial, venga de donde venga", ante lo que el Gobierno español "debería ser responsable y no permitir que se juegue con la alimentación y el sustento de millones de personas".



De esta forma se ha mostrado este viernes el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, frente a los aranceles que pretende imponer Estados Unidos a productos alimentarios de España, Francia, Alemania y el Reino Unido, especialmente, pero también de otros muchos países de la UE.



Durante una visita a la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra junto Lorenzo Ramos ha confiado en una "posible solución" porque si no, según ha afirmado, la PAC tendrá que negociarse de otra manera.



"No puede ser que EEUU esté ayudando cada día más a los agricultores y ganaderos con ayudas directas, y la UE esté planteando una rebaja del presupuesto dedicado a agricultura y ganadería. Quizá tengamos que planearnos nuevos mecanismos de gestión de mercados para hacer frente a esta situación", ha dicho.



Además, Ramos ha avanzado que en la reunión del próximo martes con el ministro de Agricultura, Luis Planas, UPA pedirá explicaciones a la UE, ya que no se puede "consentir que la OMC nos obligue a cumplir cosas y luego otros se las salten".



Esta organización agraria lamenta que la agricultura y la ganadería están "inmersas en tiempos convulsos", con sequía en el campo, subidas de costes de producción y bajos precios para el productor y ataques directos a nuestras producciones, como los aranceles que dejan a la actividad agraria en una "situación insostenible".



En concreto, el dirigente nacional de UPA ha alertado de la "situación crítica" que atraviesan sectores como el olivar, por el que las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas han convocado una manifestación para el próximo día 10 de octubre en Madrid.



Una manifestación a la que desde UPA piden "que se sume todo el sector del olivar porque la situación es insostenible para miles de familias productoras que no tiene justificación alguna ya que hay una reducción importante de la cosecha a nivel mundial", tal y como informa UPA-UCE en una nota de prensa.



"Al agricultor le cuesta 2,80 euros producir un litro de aceite de oliva virgen extra y, sin embargo, tiene que soportar bajadas de precios constantes que imposibilita seguir produciendo", ha señalado Ramos, añadiendo que ese día reclamarán a las autoridades europeas que "apoyen al olivar tradicional, porque no podrá competir en producción con las nuevas plantaciones de las zonas productoras".



MESA DE SEGUIMIENTO DE LA SEQUÍA

Cabe destacar que en su visita a Zafra, ha estado acompañado por el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, quien ha reclamado la creación de una mesa de seguimiento de la sequía debido a los problemas que está generando la falta de agua en el campo extremeño.



"Nos alegra que las administraciones sean conscientes y reconozcan la situación tan problemática que se está viviendo en el campo, pero ahora hay que concretar medidas para paliar esta situación", ha dicho Huertas.



Por eso, ha abogado por "sentarse con la administración" para estudiar la modificación del seguro de sequía en pastos para los próximos años y evitar que esta situación se vuelva a repetir.



Por otro lado, UPA-UCE también reclama la puesta en marcha de una ayuda para aquellos ganaderos que necesitan abastecer de agua al ganado, ya que a día de hoy no pueden solicitarla.

Y es que "los ganaderos no pueden esperar porque ahora es cuando tienen el problema. Si la línea tarda, las ayudas no servirán para nada porque ya habrán acometido las obras necesarias", sostiene Huertas.



Precisamente, entre las demandas que ha lanzado al gobierno de España para paliar los efectos de la sequía destacan ayudas directas y préstamos bonificados para las explotaciones afectadas por la sequía. "Necesitamos medidas concretas y urgentes porque sigue sin llover", concluye.