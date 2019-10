Vara aboga por una fiscalidad "justa" para lograr una democracia "libre y de progreso"

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este miércoles que la fiscalidad es el único medio para tener una democracia "libre y de progreso", no solo para la redistribución de su riqueza sino para crear una sociedad "cohesionada, justa e igualitaria".

Así lo ha destacado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la inauguración del Encuentro Internacional de Tributación Hispano-Portuguesa celebrado en Badajoz, donde ha resaltado "momentos claves" de la historia de España y Portugal como la revolución pacífica, la celebración de elecciones democráticas, la aprobación de la Constitución de 1978 o la entrada conjunta en la Unión Europea en enero de 1986.

De este modo, el máximo mandatario extremeño ha reiterado que “siendo tan iguales, somos muy diferentes” a pesar de ser territorios cercanos y similares, tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

A su vez, Fernández Vara ha destacado que el comienzo de las relaciones hispano-portuguesas no podrían entenderse sin la puesta en marcha del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, la llegada del euro o la apertura del Hospital Universitario de Badajoz.

Además, ha asegurado que desde el año 1986 ha habido un “cambio sustancial” que supuso la construcción de Europa “desde el tejado” y el establecimiento de “una unión monetaria sin que existiera una unión económica, casi ni financiera”.

EL BREXIT NO SE HUBIERA PLANTEADO

Por otro lado, Fernández Vara ha afirmado que si se hubiera aplicado la política de aportaciones por la vía de la fiscalidad y la política vinculada a las personas, el Brexit no solo no hubiera avanzado, sino que no se hubiera planteado.

También ha recordado que tenemos estructuras fiscales de recaudación que han permitido redistribuir la riqueza para que reciban más los que más lo necesitan, ha precisado.

Igualmente, el presidente autonómico ha señalado que en Europa hay una asignatura pendiente que es la elevada tasa de fraude fiscal que ya alcanza el 20%, lo que equivale al 6% de nuestro PIB.

En este punto, Fernández Vara ha reiterado que cuando hablamos de fiscalidad estamos hablando de la base de la estructura democrática ya que “no hay democracia sin fiscalidad”, y ha subrayado que “tenemos un proyecto colectivo que se llama España, Portugal y Europa” que hay que sostener y, para ello, ha asegurado, debe hacerse a través de una fiscalidad justa.

A colación de esto último, ha señalado que para “tener derechos, primero hay que tener deberes y obligaciones que cumplir”, y ha expresado que la fiscalidad no es una carga sino el único medio para tener una democracia libre y de progreso.

Y es que, a su entender, es el “más hermoso instrumento” que un país tiene no solo para la redistribución de su riqueza sino para crear una sociedad "cohesionada, justa e igualitaria", ha sentenciado.

ARMONIZACIÓN FISCAL

En el acto también ha intervenido la delegada del Gobierno en la región, Yolanda García Seco, quien ha apostado por la armonización fiscal en el marco de la Unión Europea que el Ejecutivo central defiende "particularmente" en lo relativo al Impuesto de Sociedades, así como la creación de un seguro de desempleo europeo".

Para García Seco, "una UE solidaria no puede permitirse una competencia fiscal desleal entre los estados miembros" y España comparte con Portugal la apuesta por establecer desde 2021 "un presupuesto central para la Zona Euro que promueva la competitividad, la convergencia y la estabilización".

Ha alabado asimismo la colaboración entre España y Portugal en este ámbito, señalando que "en cuanto a aspectos tributarios los dos gobiernos tienen la firme voluntad de construir una UE más unida y más fuerte" y de contribuir a un acuerdo "lo antes posible" sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

Un marco, ha puntualizado, "que cuente con recursos suficientes para financiar adecuadamente las políticas necesarias para atender los retos actuales y futuros de la Unión", así como las inquietudes y necesidades de los europeos, "impulsando la cohesión económica, social y territorial, garantizando la seguridad ciudadana y poniendo énfasis en los nuevos desafíos".

Por último, la delegada ha apelado a los participantes en el encuentro a realizar "pedagogía fiscal": "Europa tiene que apostar por un espacio fiscal armonizado y España tiene que liderar y ser vanguardia en los debates internacionales de política fiscal con la vocación de hacer frente a los grandes retos que tenemos en común como la lucha contra cambio climático o la transición energética".

Para ello, ha afirmado, hay que hacer una "verdadera pedagogía fiscal", "no demonizar" a los impuestos y dar a conocer a la ciudadanía el valor de los servicios recibidos, ante lo cual ha puesto como ejemplo grandes infraestructuras como el tren que circulará por el Corredor Atlántico entre España y Portugal y hacia Europa o los servicios médicos compartidos que "se hacen posible gracias a un presupuesto comunitario justo y bien dotado que debe hacer progresar más a quién más lo necesita".

BADAJOZ Y LA FRONTERA

También ha tomado la palabra en este acto el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha dado la bienvenida a una ciudad ligada a la frontera y en la que las relaciones con Portugal han supuesto históricamente una "desventaja" que hoy en día es una "oportunidad", en el marco de lo cual ha puesto como ejemplo de las buenas relaciones actuales la propia celebración de este encuentro.

Sobre el mismo, el coordinador académico de la jornada y magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Mercenario Villalba, ha explicado en declaraciones previas a los medios que con estas jornadas se pretende poner de manifiesto que la economía se encuentra "globalizada", pero que sin embargo el Derecho Financiero está centralizado en los estados.

Ha expuesto también que hay fenómenos de integración regional económica, pero que "son insuficientes ante el fenómeno globalizador", mientras que la crisis económica 2.0 puso de manifiesto este fenómeno y que las grandes empresas multinacionales, a través de mecanismos como los convenios de doble imposición o los paraísos fiscales, "pagan muy poco".

"Esto en un fenómeno que se debe de abordar en fiscalidad internacional. El Derecho Tributario debe dejar de estar centralizado en los estados y abordarse a niveles como la economía, más globales", ha defendido Villalba, para quien esta jornada también está orientada a conocer la tributación de España y Portugal como alternativa para que las personas y las compañías comerciales puedan llevar a cabo "las mejores" opciones y decisiones económicas "como una manera de integración económica entre los dos países" y, especialmente, en Extremadura.