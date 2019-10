UPA-UCE reclama medidas urgentes para el sector ganadero ante el agravamiento de la sequía

UPA-UCE Extremadura ha reclamado al Ministerio de Agricultura una "actuación urgente" para que el seguro de sequía en pastos "reconozca la sequía real que sufren las explotaciones ganaderas extremeñas".



Así lo ha reclamado este miércoles el secretario general de esta organización agraria, Ignacio Huertas, durante una rueda de prensa en Mérida, en la que ha alertado de que "las pérdidas en las explotaciones ganaderas extremeñas se agravan cada día más porque los ganaderos tienen que seguir alimentando al ganado a base de forrajes y piensos cada vez más caros".



Además, a esta situación se suma "el problema de escasez de agua para abastecer al ganado", que según ha señalado, "se está generalizando".



Esta organización agraria cifra las pérdidas por la sequía en más de 200 millones de euros solo en el sector ganadero, representando el total de los sectores más de 365 millones de euros, ante lo que UPA-UCE ha reclamado a las administraciones "la puesta en marcha de medidas ante el agravamiento en la región, especialmente en la ganadería donde la falta de agua es cada día más notable".



Huertas ha explicado que el modelo de ganadería extremeño es principalmente extensivo, ligado al ecosistema de la dehesa (por tanto sostenible) y genera producciones de gran calidad, ya que los animales se alimentan de pastos naturales la mayor parte del tiempo, por lo que "el impacto de la sequía es mucho mayor que en otro más intensivo", ha dicho.



Y es que a pesar de esta "catastrófica situación", desde UPA-UCE denuncian que el seguro de sequía en pastos "continúa sin reconocer la realidad de los problemas y no se ha modificado todavía los datos de sequía", por lo que ha considerado "inaceptable que, a día de hoy y a pesar de las denuncias del sector, no se haya intervenido por parte del Ministerio de Agricultura para resolver esta situación", lamenta Huertas.



OTRAS MEDIDAS



Con respecto a las medidas comprometidas hasta ahora, como la del apoyo a la apertura de pozos para abastecimiento de agua al ganado, Ignacio Huertas ha lamentado que solo la pueden solicitar aquellas explotaciones con problemas de tuberculosis pero no las afectadas por la sequía.



"Esta medida es eficaz si se agiliza en el tiempo porque los ganaderos no pueden esperar y tienen que hacer las inversiones ahora que es cuando las necesitan", ha criticado el dirigente agrario, quien ha añadido que "si se publican cuando ya las hayan hecho, no servirá para nada".



Por eso, esta organización agraria ha reclamado a la Junta de Extremadura que abra "cuanto antes" la línea para poder solicitarlas, tal y como informa UPA-UCE en una nota de prensa.



Con respecto al adelanto de la PAC, UPA-UCE la considera "una medida positiva" porque va a dar liquidez a un sector bloqueado por las pérdidas, pero ha asegurado que "no supone ninguna ayuda adicional.



Por tanto, esta organización reclama a las administraciones que "atiendan este problema que está bloqueando al sector y den respuestas urgentes a estas cuestiones porque hay muchas explotaciones al borde del abismo".



Finalmente, y ante la inauguración este jueves de la Feria Ganadera de Zafra por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez asista a la Feria Ganadera de Zafra, Huertas ha confiado en que "sirva para trasladarle de primera mano problemas como el de la sequía".



Por ello, "esperamos que se comprometa a poner en marcha las medidas que tanto necesita el sector", ha concluido Huertas.