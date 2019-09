El déficit de Extremadura se sitúa en el 1,4% y los 280 millones

Ep

El déficit de Extremadura se ha situado en el 1,4 por ciento por ciento del PIB en el primer semestre del año hasta alcanzar los 280 millones de euros, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda.



A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 25.233 millones de euros hasta julio, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que equivale al 2,02% del PIB. Mientras, el déficit del Estado hasta agosto se situó en 14.937 millones, un 19,6% inferior al de 2018 y equivalente al 1,2% del PIB.



La cifra de 25.233 millones de déficit público equivale al 2,02% del PIB, por encima del 1,94% del año pasado, si bien la cifra excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de julio es positivo por importe de 43 millones.



Además, Hacienda explica que hay que tener en cuenta que el dato todavía no es homogéneo porque el impacto de la revalorización de las pensiones y el sueldo de los funcionarios el año pasado no se produjo hasta después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en julio.



En el desglose del déficit público hasta julio, la Administración Central ha registrado un déficit de 16.332 millones, excluida la ayuda financiera, lo que supone un 16,1% menos que el año pasado y equivale al 1,31% del PIB, frente al 1,62% de 2018.



EL DÉFICIT DE LAS CC.AA. SE DISPARA



Por su parte, las comunidades autónomas se ha disparado al multiplicarse casi por setenta y se sitúa en 3.090 millones, el 0,25% del PIB, debido a un alza de los recursos del 3,2%, frente a un aumento del gasto del 6,2%, aunque Hacienda matiza que las cifras no son homogéneas.



En este sentido, explica que, en los gastos, como en el resto de administraciones, la rúbrica de remuneración de asalariados no es homogénea entre ambos años. En el primer semestre de 2019 se ha registrado una subida del 2,25% de las retribuciones.



Además, en el mes de julio se aplicó una subida adicional de 0,25 puntos. En cambio, en 2018, la subida de las retribuciones durante el primer semestre fue del 1%, pasando a ser del 1,75% desde el mes de julio, con la entrada en vigor el 4 de julio de la Ley PGE para 2018.



En cualquier caso, todas las regiones, salvo el País Vasco (superávit del 0,42%), Baleares (+0,2%) y Canarias (+0,76%), han registrado 'números rojos' en el primer semestre. Andalucía, con 522 millones de déficit (0,31% del PIB), Cataluña, con un déficit de 225 millones de euros (el 0,09% del PIB), y Comunidad Valenciana, con 647 millones (el 1,10% del PIB), son las tres comunidades con el mayor déficit registrado, seguidas por Madrid (285 millones, el 0,12% del PIB), Castilla-La Mancha (392 millones, el 0,9% del PIB) y Castilla y León (376 millones, el 0,62% del PIB).



Continúan Aragón (183 millones, el 0,47%); Asturias (14 millones, el 0,06); Cantabria (107 millones, el 0,75%); Extremadura (280 millones, el 1,4%); Galicia (192 millones, el 0,3%); Murcia (271 millones, el 0,84%); Navarra (342 millones, el 1,61%) y La Rioja (4 millones, el 0,05%).



De su lado, los fondos de la Seguridad Social obtuvieron un déficit del 0,47% del PIB. Los recursos se elevaron 5,5%, destacando el fuerte incremento de las cotizaciones del 8,1%. Así, el sistema de Seguridad Social registra un déficit de 7.264 millones, el 0,58% del PIB.



LOS INGRESOS SUBEN UN 2%



Por su parte, el déficit del Estado, en este caso hasta el mes de agosto, se situó en 14.937 millones de euros, un 19,6% menos y el 1,2% del PIB, 0,35 puntos porcentuales por debajo del dato de 2018, debido al alza del 4,4% de los ingresos y un repunte del 1,2% de los gastos. El superávit primario del Estado, que excluye el gasto por intereses, se situó en el 0,16% del PIB.



Por el lado de los ingresos, la recaudación aumentó un 2% hasta agosto en términos de caja, alcanzando los 153.435 millones de euros. La del IRPF alcanzó los 59.721 millones de euros, un 4,2% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades cayeron un 3,4%, hasta los 8.211 millones de euros, moderado por el elevado volumen de devoluciones realizadas, superiores en un 10,8% a las de 2018.



En cuanto a la imposición indirecta, la recaudación por IVA aumentó un 1,9%, hasta los 49.878 millones de euros; al tiempo que los ingresos por impuestos especiales sumaron 14.193 millones de euros, un 5,6% más%. Dentro de estos tributos, el impuesto del alcohol y bebidas derivadas alcanzó los 487 millones, un 3,8% menos; mientras que la recaudación por el impuesto a las labores del tabaco aumentó un 2%, hasta los 4.220 millones.



EL GASTO BAJA UN 0,3%, PERO EL DE PERSONAL SUBE UN 6,4%



Por el lado de los gastos, se redujeron un 0,3% en los en los ocho primeros meses del año, hasta los 100.255 millones de euros. Los gastos de personal alcanzaron los 11.005 millones de euros, un 6,4% más por la equiparación salarial de los cuerpos policiales con los autonómicos y el alza del salario de los funcionarios, que hasta agosto ha supuesto 340 millones. Entre tanto, los gastos corrientes se elevaron un 31,2%, hasta los 2.279 millones de euros, y las transferencias corrientes bajaron un 0,2%, hasta 60.960 millones.



En cuanto a las inversiones reales, descendieron un 21,3%, hasta los 2.215 millones de euros, como consecuencia de la caída del 2,8% de la inversión civil, debido a la caída de las inversiones del Ministerio de Fomento (-3,5%), y del 36,2% de las realizadas por el Ministerio de Defensa. Las transferencias de capital subieron un 11,1%, hasta los 3.615 millones.