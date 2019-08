Vara destaca la apuesta por la logística que se ha hecho en la región en los últimos años

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado la apuesta por la logística que se ha hecho en la región en los últimos años, y ha puesto como ejemplo Expacio Mérida, Expacio Navalmoral o la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz, que permiten la instalación de nuevas empresas en Extremadura.



El jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en la inauguración en la tarde-noche de este pasado lunes de las nuevas instalaciones de Monliz España, ubicadas en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en Badajoz.



Así pues, el máximo mandatario extremeño ha recordado que proyectos como el que se acaba de inaugurar hubieran sido "imposibles" si en enero de 1986 "España, Portugal y Grecia no hubieran ingresado en la Unión Europea", al igual que tampoco serían posibles otros proyectos "ya asentados" en la región.



Igualmente, Fernández Vara ha apuntado que "falta un elemento fundamental" para el "total desarrollo" de la región que es la inversión ferroviaria y sobre la que espera que "en muy poco tiempo sea una realidad".



En este sentido, ha continuado diciendo que espera que ese "sueño" de "algunos de que Madrid y Lisboa estuvieran comunicados por tren" para pasajeros y "sobre todo" para mercancías "pueda ser en el horizonte de los dos próximos años", ya que esto supondría un "gran impulso" para la región porque permitiría la salida a los puertos de Portugal y "sobre todo" la posibilidad de acceder a Europa desde este eje del suroeste europeo, ha indicado, tal y como informa en una nota de prensa la Junta.



FACILIDADES



También, Fernández Vara ha afirmado que en la actualidad se pueden ver empresas que hace años no se hubieran planteado "en ningún caso" ubicarse en Extremadura y ahora se lo están "planteando" porque la comunidad tiene suelo industrial, "agilidad" de la administración en los procesos administrativos, "estabilidad política" y la "paz social", ha apuntado.



"Ya da igual a quién se le quiera vender, lo importante es que la producción y la transformación estén cerquita y luego a llevarlo a cualquier rincón del mundo", ha aseverado.



Finalmente, el jefe del Gobierno autonómico ha agradecido a la empresa Monliz el haber apostado por Extremadura, y ha subrayado la "importancia" de los productores. "Podemos tener las mejores fábricas pero si no tenemos a gente que produzca y dedica su vida a producir esto no podría ser una realidad", ha sentenciado.



Cabe recordar que a esta inauguración han asistido la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal; el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España Santamaría; y la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias Santiago.



También han asistido, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso; y el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago.