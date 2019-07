UPA-UCE Extremadura estima que la "grave" sequía ha provocado pérdidas de 336 millones

Ep

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado de la "gravedad" de la sequía en la región, cuyas pérdidas cifra en 336 millones de euros, por lo que ha pedido la puesta en marcha de medidas urgentes, entre las que aboga por revisar el funcionamiento y rectificar los datos del seguro de sequía en pastos.



El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha considerado que este año está siendo el tercero más seco en lo que va del siglo XXI, por lo que ha reiterado la necesidad de aplicar "medidas urgentes para paliar sus efectos en nuestra región".



Y es que, según ha dicho, la falta de lluvias y las altas temperaturas "hacen que la sequía se agudice cada día más y la falta de agua genere mayores problemas en el campo", una situación que afecta a cultivos como el olivar y el viñedo.



En el caso del olivar, Huertas ha calculado que la sequía está provocando una reducción del 38 por ciento de la producción y unas pérdidas de 60,2 millones de euros, mientras que en el caso del viñedo, ha considerado que la producción se reducirá más del 30 por ciento, y las pérdidas superarán los 41 millones de euros.



En su intervención, Ignacio Huertas ha alertado de que en el sector ganadero donde a las pérdidas por alimentación se suman los problemas de abastecimiento de agua para el ganado, por lo que cifra las pérdidas en los 171 milloones de euros, mientras que en el caso de la apicultura, éstas alcanzan los 10 millones.



Los cereales de invierno, por su parte, registran una merma de producción del 40 por ciento y unas pérdidas de 54 millones, señala UPA-Uce a través de nota de prensa.



"Desgraciadamente, tenemos que hablar de una situación de emergencia para el secano de nuestra región ya que, solo en pérdidas, sumamos ya más de 336 millones de euros", ha alertado Ignacio Huertas, quien ha destacado la necesidad de que las administraciones "se sienten con el sector para analizar esta situación e implantar las medidas necesarias", ha dicho.



Por todo ello, UPA-UCE pide una serie de medidas urgentes como "revisar el funcionamiento y rectificar los datos del seguro de sequía en pastos" que, ante un año de sequía para el sector ganadero, en muchas comarcas no da sequia suficiente ni para indemnizar o, en las comarcas que más indemniza, no paga ni lo que cuesta asegurar, ha explicado.



"A las administraciones, que siempre nos dicen que lo que es asegurable no es indemnizable, tenemos que decirles que los ganaderos no pueden pagar el seguro y también la sequía. O una cosa o la otra", mantiene Huertas.



Además, también ha reclamado ayudas para la construcción de pozos o abrevaderos y transporte de agua con el objeto de abastecer al ganado, mientras que como medidas a medio plazo para revertir esta situación, desde esta organización agraria solicitan medidas fiscales para los productores afectados, la utilización del Fondo de Catástrofes Naturales o que se flexibilicen determinadas medidas de la PAC que las explotaciones no podrán cumplir por la sequía.