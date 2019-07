Últimos datos de EPA sitúan a Extremadura "en camino de convergencia" con media nacional

La Junta de Extremadura ha considerado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves sitúan a la región extremeña "claramente, en el camino de la convergencia con las medias nacionales".



"Nos acercamos a la barrera del 20 por ciento de tasa de paro y ya Extremadura ha dejado de ser la comunidad con mayor tasa de paro", ha destacado la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Mérida y en la que ha estado acompañada por el secretario general de Empleo, Javier Luna.

Así pues, ante los medios, ambos responsables han valorado los datos de la EPA que destacan que en el segundo trimestre de 2019 el número de parados ha bajado en 10.600 personas y la ocupación se ha incrementado en 8.800 personas en Extremadura.



Durante su intervención, Gutiérrez ha destacado que los datos ponen de manifiesto que en Extremadura, "baja el paro y sube el empleo más que la media nacional, tanto en el trimestre como en el último año", por lo que la cifra actual de desempleados, de 101.600 personas, supone "el tercer mejor dato de la serie histórica", ha dicho.



Así, ha resaltado que la tasa de paro se ha reducido en 3,39 puntos y se sitúa ya en el 20,46 por ciento, una cifra que no se recordaba desde el año 2009 en la región, tras lo que ha señalado que Extremadura es la comunidad autónoma en la que más ha bajado la tasa de paro en el último año, consecuencia de la reducción de 17.300 parados en los últimos doce meses, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Esto es debido, ha explicado la consejera, a que la ocupación se ha incrementado entre abril y junio de 2019 en 8.800 personas, lo que sitúa la cifra total en 354.900 personas ocupadas, tras lo que ha destacado que la ocupación está creciendo un 2,28 por ciento, por encima de la media del resto del país.



Se trata de una cifra que no se repetía desde el año 2009, ha explicado Esther Gutierrez, quien ha señalado además que en el último año, la ocupación se ha incrementado en 15.500 personas, por lo que "se ha creado el doble de empleo que el año anterior. Hacía 10 años que no trabajaban tantas personas en Extremadura".



Por el contrario, el pasado trimestre ha decrecido la población activa en 1.800 personas, ante lo que Gutiérrez ha destacado que "en los tres últimos trimestres, en cuanto a las medias interanuales, la población activa ha aumentado en Extremadura y, sin embargo, en este no ha sido así", ha dicho.



Ante esta situación, la consejera ha señalado que seguirán "analizando el dato, pero entendemos, por el análisis que hemos hecho, que se puede deber más al envejecimiento, que a otra cuestión".



PRINCIPALES SECTORES DE OCUPACIÓN



Cabe destacar que entre los meses de abril, mayo y junio se han creado 4.700 nuevos empleos en la industria, 2.300 de ellos en el sector energético. Le ha seguido la agricultura, con 4.400 nuevos empleos.



También se ha incrementado el número de autónomos, con 2.800 nuevos empleados por cuenta propia en el último trimestre del año, ante lo que la consejera ha afirmado que "Extremadura es la tercera comunidad autónoma que más autónomos ha creado este trimestre y la cuarta en relación con el último año". Según la EPA, ahora mismo hay 82.200 autónomos en nuestra región.



Además, ha resaltado que las mujeres han sido "las protagonistas" del incremento del empleo registrado en el último trimestre, ya que 6.700 mujeres más se han incorporado al mercado de trabajo, mientras que se han reducido en 12.400 las personas paradas de larga duración.



Por tanto, según sus palabras, a partir de ahora "el objetivo es doble", ya que "no sólo seguir bajando el número de parados en nuestra región y que siga creciendo el número de empleos, pero, sobre todo, empleos de calidad y ése va ser uno de los objetivos principales del gobierno de la Junta de Extremadura", ha concluido.