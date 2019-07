Asaja Extremadura advierte de que la negociación del convenio del campo "sigue bloqueada"

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha advertido de que la negociación del convenio del campo "sigue bloqueada" tras la reunión mantenida al respecto este jueves.

En este sentido, afirma que las posturas entre Asaja Extremadura y los sindicatos del sector "siguen completamente alejadas" porque "las centrales sindicales siguen sin aceptar el incremento de la jornada laboral diaria media hora, que debería de pasar de las seis horas y media -1.768 horas anuales- a las siete para poder recuperar así la productiva perdida".

"La situación sigue bloqueada", ha advertido el presidente de Asaja Extremadura, quien incide en que mientras tanto el campo extremeño "se desangra" ante la "grave irresponsabilidad de los sindicatos, a los que no les preocupa que se siga perdiendo mano de obra, que se siga destruyendo empleo y que las contrataciones no ya es que no se amplíen sino que se destruyan irremediablemente ante la falta de rendimiento de nuestras producciones, abrasadas a impuestos, costes de producción y ahora con una subida salarial completamente desproporcionada".

En esta línea, vuelve a recomendar a los sindicatos que "recapaciten, piensen en los trabajadores y no hagan más daño a la producción del campo extremeño, lastrado por la incertidumbre y la pérdida de competitividad".

Al mismo tiempo, a través de una nota de prensa, Asaja Extremadura ha alertado sobre el "preocupante" cambio de tendencia en la evolución del paro agrícola en la región, que ha pasado en un año de ganar 1.121 contrataciones en el mes de junio en el año 2018 ha destruir 90 empleos en este mes pasado de 2019.

Estos datos "alarmantes", como los ha calificado Ángel García Blanco, se debe "fundamentalmente" a "la subida impuesta del Salario Mínimo Interprofesional, que ha repercutido en un 22 por ciento en las nóminas de una tacada, y la falta de acuerdo con los sindicatos para lograr un consenso razonable en las negociaciones para el nuevo convenio del campo".