XL Trofeo Diputación Cáceres de Campo a Través reunirá el 3 de noviembre a 1.000 atletas

El XL Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través reunirá el domingo 3 de noviembre a 1.000 atletas en las instalaciones de El Cuartillo de la capital cacereña, donde también se disputarán el XXX Cross Corto y XXII Cross Velocidad.



En concreto, se trata de una cita organizada por el Área de Deportes de la institución provincial en colaboración con la Federación Extremeña de Atletismo (FAEX), que se desarrollará a partir de las 10:30 horas con distintas pruebas que se disputarán en el marco de este Trofeo.



Serán concretamente las pruebas de Cross tradicional, Cross corto, Cross velocidad y Relevos mixtos y las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Absoluta (senior y Sub 23) y Máster.



En este sentido, el diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López, ha anunciado que entre los atletas que participarán -federados y no federados- se encuentran, en categoría absoluta masculina, José Marquez, Alexandre Carrilho, Aitor Sánchez, y Cristina Vázquez y Cristina Jordán, en categoría absoluta femenina.



Con esta prueba, en la que la Diputación cacereña invierte 24.000 euros, se cierra la temporada de atletismo, en la que han participado más de 3.000 atletas en los grandes eventos deportivos de atletismo que organiza desde el Área de Deportes para "seguir fomentando la participación de los más pequeños".



Por su parte, y en representación de FAEX, Remedios Márquez, ha precisado que un año más esta prueba es el punto de inicio para la próxima temporada y que contará con la representación de todos los clubes de Extremadura.

Asimismo, ha recordado que por este Trofeo han pasado muchas de las figuras del atletismo que hoy se encuentran compitiendo a nivel nacional e internacional, según detalla la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



PREMIOS Y HOMENAJE A JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ



Por otro lado, como viene siendo habitual, se entregarán trofeo y medalla a los vencedores/as individuales de cada categoría; medallas para el segundo/a y tercer/a clasificado/a y trofeo al primer equipo clasificado en las distintas categorías.



Además, los tres primeros clasificados y tres más a criterio de la organización, de las categorías Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14, masculinos y femeninos, serán seleccionados para participar el domingo 24 de noviembre en el Cross Internacional de Alcobendas (Madrid). La Diputación de Cáceres se hace cargo del desplazamiento de estos deportistas.



Este año, el protagonista del cartel es precisamente uno de sus impulsores, José Ignacio Fernández Gómez, coordinador de actividades deportivas de la Diputación de Cáceres entre los años 1984-2023. Fernández se ha mostrado muy ilusionado por este reconocimiento y por haber tenido la oportunidad de diseñar, junto a su equipo, una serie de acciones deportivas que se han ido consolidando con el paso de los años, dando oportunidades a muchos deportistas del entorno rural.