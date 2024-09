El presidente de la Diputación de Cáceres se reúne con el escalador olímpico Alberto Ginés

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido este viernes al escalador cacereño Alberto Ginés, diploma olímpico en los recientes Juegos Olímpicos de París y medalla de oro en prueba combinada de escalada en los Juegos de Tokio 2020.



En concreto, el escalador se encuentra en pretemporada y recuperándose de una lesión de un pie que ahora mismo le impide escalar con normalidad.



Así pues, durante esta visita, Morales le ha trasladado su especial interés en este encuentro "porque no solo hay que acordarse de los deportistas cuando consiguen grandes logros, sino que hay que apoyarles siempre y reconocer el gran esfuerzo que hacen".



"Alberto lo ha dado todo en estos Juegos Olímpicos, en los que ha participado con una lesión importante y aún así ha conseguido situarse entre los mejores", tal y como ha destacado el presidente de la Diputación de Cáceres, quien ha reiterado el compromiso de la institución con el deporte de base, las federaciones, asociaciones y clubes deportivos.



También ha resaltado el trabajo que se está realizando desde el Área de Deportes de la Diputación de Cáceres para poner en marcha una nueva línea de ayudas que irán destinadas de manera individual a deportistas que compitan nacional e internacionalmente, tal y como informa la Institución en una nota de prensa.



INSTITUCIONES PÚBLICAS COMO PROMOTORAS DEL DEPORTE

Por su parte, Alberto Ginés ha valorado la labor de las instituciones públicas como promotoras del deporte, que "no es tanto apoyar a los deportistas de élite sino a los que están empezando", ya que "son los que necesitan más apoyo".



En ese sentido, el joven cacereño ha señalado "que hacer eventos como el Campeonato de España de Escalada que ya se ha hecho dos veces aquí en Cáceres incitan a los chavales que ya escalan a motivarse para poder competir en un escenario tan bonito como es la plaza de Cáceres y a los que no escalan o los que no hacen deporte y vean eso decir, yo quiero estar ahí", por lo que ha resaltado que "la mejor forma de promover el deporte es hacer eventos deportivos y si es en nuestra tierra, muchísimo mejor".



Cabe recordar que Alberto Ginés participó el año pasado en el programa "Talentos Provincia de Cáceres", impulsado por la Diputación, en el que prestigiosos deportistas se acercaron a alumnado de 1º a 4º curso de la ESO de cinco municipios, como son Montehermoso, Miajadas, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Valencia de Alcántara.



Concretamente, Ginés, junto a su entrenador David Maciá, estuvo en Navalmoral de la Mata participando en charlas y demostraciones deportivas que tenían por objeto educar en valores y visibilizar el día a día de los deportistas de élite.



Y es que, según ha relatado, "se tiende a ver al deportista de élite como una figura inalcanzable, casi como una especie de dios, y al final somos gente normal. Yo soy un chaval normal, tengo 21 años y hago cosas de chaval normal, intento que mi imagen sea el de una persona sencilla y acercar a los chicos más jóvenes esa imagen creo que es fundamental", ha sentenciado el deportista.