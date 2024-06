Jarandilla de la Vera acoge el III Campus Inclusivo de Baloncesto de Diputación de Cáceres

El campus se celebra en la Residencia de Verano de la UEx y se organiza en colaboración con Down España y el Club de Baloncesto Sagrado Corazón. La diputación cacereña aporta 15.000 euros.



Esta actividad tiene como fines la normalización de actuaciones no segregadas en el ocio y el deporte; la promoción de valores de inclusión, ayuda mutua, respeto y colaboración; así como la promoción de una imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual.



En el campus, participan más de 30 personas de entre 14 y 40 años, con y sin Síndrome Down, que realizarán distintas actividades.

Además de la práctica deportiva de baloncesto, las y los participantes disfrutarán de actividades lúdicas en el medio natural de la comarca. Dentro de las actividades planificadas se contempla también una acción de educación ambiental y recogida selectiva de basuras.



La diputada delegada de Políticas Sociales, Sheila Martín, y el diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López, han acompañado a los participantes en el campus en su segunda jornada.