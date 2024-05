Isa Espino retorna al Extremadura Arroyo y retoma la capitanía del equipo

Isa Espino ha decidido volver a la disciplina del club extremeño, después de pasar un año por temas laborales en

Las Palmas de Gran Canaria.

Espino (Arroyo de la Luz, Cáceres, 1996), abandonó la plantilla del conjunto cacereño la temporada pasada, cuando decidió aceptar una propuesta laboral en las Islas Afortunadas.

La jugadora reconoce que los primeros días "no fueron fáciles y llegué a pensar que a los tres meses me volvía para casa, pero en ese momento tuve la suerte de conocer a dos compañeros de trabajo maravillosos que me hicieron cambiar de opinión y al final me terminé sintiendo en Las Palmas como en casa".

Además, explica que en su periplo insular "no me desvinculé en ningún momento del vóley, y aunque mi horario laboral no me permitía jugar, sí pude entrenar a un equipo juvenil del club Satti Guayete, muy parecido a Voleibol Arroyo, al lado de dos grandes profesionales como son Raúl Quintana y Ricardo López".

Isa Espino, que ya se encuentra en Arroyo de la Luz, asegura que nada más volver, "he sentido el calor de la gente que nos echó de menos, a Julita Cabeza y a mí, y eso es crucial, porque este club es y será siempre mi casa".

"Regreso al equipo con más ganas e ilusión que nunca, y el hecho de volver a ser la capitana es como un sueño que se repite de nuevo, del que estoy muy agradecida al presidente, Adolfo Gómez, y a la entrenadora, Flavia Lima, por querer contar conmigo un año más", ha concluido Espino.