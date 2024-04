Ayuntamiento Mirabel juzga que Junta haya hecho "todo lo posible" por impedir II Triatlón

El Ayuntamiento de Mirabel ha criticado que la Junta de Extremadura haya hecho "todo lo posible" por impedir la celebración del II Triatlón Cros Mirabel Puerta de Monfragüe, previsto para este pasado domingo.

Así pues, en una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que, organizado por la Federación Extremeña de Triatlón, "todo estaba listo" para la realización de este evento aunque, finalmente, tuvo que ser suspendido por no contar con la autorización de la Junta.

"Desde el Ayuntamiento de Mirabel criticamos el empeño puesto desde la Junta de Extremadura en no celebrar la prueba. Desde la administración regional no se ha hecho nada para facilitar la realización del evento; más bien al contrario, se ha hecho todo lo posible para no hacerlo posible", ha asegurado el Consistorio.

Para ello, ha puesto como ejemplo que en la madrugada del sábado al domingo se remitió un correo desde el servicio territorial de Cáceres de la Secretaría General de Interior Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Presidencia a la Guardia Civil para que impida la salida de los corredores.

De este modo, ha explicado que el requisito de recibir de la Confederación Hidrográfica del Tajo el informe correspondiente es la "excusa que se da desde el gobierno regional", aunque, como ha asegurado, este informe en años anteriores "tampoco llegaba en tiempo y forma pero se emitía resolución autorizando el evento a la Federación Extremeña de Triatlón".

También el Consistorio ha desmentido que la no autorización de la prueba se envió al ayuntamiento, algo que es "totalmente falso", ya que "esta entidad no ha recibido por ninguna vía la resolución denegatoria de la celebración del triatlón".

"Han sido 150 los atletas que se desplazaban a Mirabel llegados desde toda Extremadura y desde otras comunidades autónomas para disfrutar de una prueba que era además Campeonato de Extremadura. Una vez más la burocracia y la falta de interés reman en contra de promocionar nuestra tierra como destino para la realización de eventos deportivos en el medio natural", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado si esto hubiera sucedido si la localidad "hubiera sido otra más grande", ha sentenciado.