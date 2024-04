Diputación y Bomberos Solidarios se suman a lucha contra la enfermedad rara de Tay-Sachs

La Diputación de Cáceres y la asociación Bomberos Solidarios se suman a la lucha contra la enfermedad rara de Tay-Sachs con la carrera de 55 Kilómetros que se celebrará el sábado 27 de abril, con un programa de actividades para todas las edades, que se llevarán a cabo en Casar de Cáceres durante toda la jornada, mientras los participantes completan el recorrido de la ruta.



En concreto, la recaudación irá destinada a la asociación Taysahex, que trabaja por la investigación para una enfermedad que afecta a una persona de entre 250.000. De hecho, una de esas personas es Héctor, un niño que sufre esta enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura.



Su madre, Tamara Blanco, es la presidenta de la Asociación Taysahex, y ha participado este jueves en la presentación de esta iniciativa que servirá para apoyar a la investigación de esta enfermedad, ya que la esperanza de vida, para casos como el de su hijo, no pasa de los cinco años.



Así pues, el diputado de Sepei de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega, ha acompañado a Tamara Blanco y a Marcos Lázaro, presidente de Bomberos Solidarios, en la presentación de esta jornada, que se celebrará en Casar de Cáceres, lugar del que partirá la ruta solidaria.



La ruta comenzará a las 9:00 horas en el Parque La Charca, en Casar de Cáceres, y pasará por Cáceres, Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz y regreso a Casar de Cáceres, en torno a las 21:30 horas.



Los participantes contarán con mochilas de avituallamiento, además de los tentempié que se ofrecerán en las paradas que se hagan cada diez kilómetros, agua y las comidas organizadas en Arroyo de la Luz y a la llegada en Casar de Cáceres.



La cuota de inscripción será de 22 euros, y se podrá hacer a través de la web www.tucrono.es o en la empresa de deportes Pelayo Sport, en Cáceres.



Además, existe un 'Kilómetro 0' para aquellas personas que no quieren participar en la marcha pero sí desean colaborar con el fin solidario, para lo que se pueden realizar las aportaciones.



JORNADA SOLIDARIA



A la ruta se suman numerosas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de todo el día en el Parque La Charca de Casar de Cáceres, donde deportistas de élite, ha explicado Tamara Blanco, "colaborarán para dar visibilidad a esta enfermedad, como Kini Carrasco, Cristina Jordán o Houssame Benabbou, entre otros".



De este modo, sin necesidad de inscripción en este caso, cualquier persona puede participar y acercarse a disfrutar de este día repleto de actividades lúdicas. "Habrá para todas las edades, castillos hinchables, canoas, piraguas, barra solidaria, cuya recaudación irá a la investigación de la enfermedad, merchandising para colaborar, o circuitos para que la gente pueda correr, andar, o dar un paseo con su bebé", ha explicado Blanco.



En definitiva, "se puede participar de mil maneras solo queremos sumar kilómetros para la investigación", ha concluido, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.