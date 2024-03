La Vuelta Ciclista a Extremadura masculina 2024 arranca en Badajoz con 16 equipos

Ep.

La Vuelta Ciclista a Extremadura masculina 2024 ha arrancado este viernes en la ciudad de Badajoz con 16 equipos y 112 corredores, quienes recorrerán tres etapas hasta el domingo, día 17, pasando por 33 localidades de la región.



Al inicio de esta prueba por etapas de carácter internacional, que ha partido desde la Plaza Alta de la capital pacense, ha asistido, entre otras autoridades, el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, o el alcalde, Ignacio Gragera.



En declaraciones a los medios, Santiago Amaro ha dado las gracias a la ciudad de Badajoz, a su alcalde y al concejal de Deportes, así como a la Federación Extremeña de Ciclismo y a todos los técnicos o a la Guardia Civil por el dispositivo que permitirá disfrutar de la Vuelta Ciclista masculina tras la celebración el pasado fin de semana de la femenina, que "fue un auténtico espectáculo".



Este fin de semana, ha resaltado, acompaña el buen tiempo y la etapa de este viernes tiene su salida y meta en la ciudad de Badajoz, en el marco de una prueba ciclista que permite llegar a todos los pueblos de Extremadura y mostrar su entorno y enclaves como la Plaza Alta de la capital pacense o la Alcazaba de una etapa "exigente, sobre todo los dos últimos kilómetros".



Acto seguido, ha mostrado la apuesta por el ciclismo y por el hecho de que la Vuelta Ciclista a Extremadura se consolide en el tiempo y en fecha y que sea un referente nacional e internacional, a la par que ha recordado que la etapa del sábado discurre entre Guareña y Herrera del Duque y también es "muy exigente", con una llegada "extremadamente exigente para todos los equipos".



La última etapa tiene lugar el domingo entre Garrovillas de Alconétar y Piornal, porque "como no puede ser de otra forma el ciclismo tiene que ir a Extremadura y tiene que ir a Piornal, con esos enclaves turísticos que también nos viene muy bien enseñarlos", y de manera que se va a poder ver una Vuelta Ciclista que "sin duda va a quedar en el recuerdo".



BADAJOZ, UNA CIUDAD DE BICICLETA



Por su parte, el alcalde de Badajoz ha destacado que se trata de una ciudad "de bicicleta" en la que en los últimos años ha crecido "mucho" dicho mundo, ante lo que se ha mostrado agradecido a la organización de la Vuelta que hayan tenido en su planificación a la capital pacense para que sea salida y llegada de una prueba "importante" para la región, en un fin de semana "especial" para el ciclismo con dicha primera etapa, o la celebración el domingo del Granfondo Eurobec en la eurociudad que también pasa por la localidad.



"Hay que aprovechar el momento y la ciudad de Badajoz está aprovechando el momento gracias al enorme esfuerzo de los clubes, gracias al enorme esfuerzo de las administraciones públicas, de los patrocinadores privados, y al enorme momento que vive el mundo del ciclismo en general y especialmente en la ciudad", ha señalado, por lo que se ha mostrado agradecido de que la localidad sea sede de la Vuelta y ha invitado a los ciudadanos a que, a lo largo de este viernes, disfruten del "deporte más puro que es el ciclismo" y de una "gran" prueba con "mucho margen de crecimiento".



En relación al conflicto con la Policía Local y si puede haber problemas con la Vuelta, Gragera ha replicado que no y ha señalado que el dispositivo "está aquí" y que dicho cuerpo, en su faceta de colaboración, "está aquí" y la Guardia Civil es la que se ocupa de abrir y cerrar caminos en las vías más allá del casco urbano. "En ese sentido, normalidad, tranquilidad y ahora lo que toca solo es pensar en disfrutar del día de hoy, en disfrutar del ciclismo y, seguramente, en disfrutar de un gran evento más en la ciudad".



De cara a la Semana Santa, ha señalado que "en principio no hay tampoco ningún problema", mientras que preguntado por si ha habido alguna conversación con la Policía Local para que no vuelva a repetirse la cancelación de futuras citas deportivas, ha expuesto que las hay "todos los días", que son trabajadores municipales y hablan "todos los días" con ellos.



También relacionado con las bicicletas y en relación a la finalización del contrato con la empresa que llevaba las bicis públicas, el alcalde ha indicado que el nuevo contrato saldrá a licitación y que, hasta que el mismo esté adjudicado, el ayuntamiento con medios propios se hará cargo del mantenimiento del sistema público de bicicletas.