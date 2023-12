Hexagon Cup elige a Portico Sport como proveedor de sus pistas

Hexagon Cup, el nuevo e innovador torneo de pádel que tendrá lugar en febrero de 2024, ha firmado un acuerdo exclusivo con Portico Sport que les confirma como Proveedor Oficial de Pistas del evento.

Con sede en Extremadura, Portico Sport es un líder internacional en la fabricación e instalación de pistas de pádel. Con 15 años de experiencia en el sector, la compañía ha instalado más de 3.000 pistas en 40 países de los 5 continentes.

Portico Sport cuenta con la experiencia y el equipo técnico necesario para diseñar y fabricar algunas de las mejores pistas del sector. Recientemente, ha inaugurado una nueva fábrica de última generación desde la que su equipo de I+D diseñará una pista exclusiva para Hexagon Cup que, entre otros elementos, contará con un novedoso y exclusivo color para la moqueta.

“Estamos encantados de asociarnos con Portico Sport como nuestro Proveedor Oficial de Pistas", dijo Carlos Almazán, director de Relaciones Institucionales de Hexagon Cup.

"La pista es el centro del escenario y un elemento fundamental de nuestro evento. Una gran parte de nuestra personalidad es la innovación y Portico cuenta con un sólido recorrido en I+D que ha sido clave para crear un diseño exclusivo que estamos deseando

enseñar muy pronto en el Madrid Arena”

Sergio Tello, CEO de Portico Sport, señala: "Hexagon Cup es una nueva y revolucionaria competición de pádel de la que estamos encantados de formar parte. Nos sentimos orgullosos de contribuir con nuestras pistas a hacer de Hexagon Cup un evento único en el que jugadores y aficionados disfrutarán al máximo de este deporte."

El pádel es el deporte de más rápido crecimiento a nivel mundial y existe un creciente interés general en que se convierta en futuro deporte olímpico.

Hexagon Cup ha sido ampliamente aclamada por su innovador formato por equipos basado en la igualdad, y en el que participarán jugadores de pádel de primer nivel como Agustín Tapia, Ariana Sánchez, Bea González, Arturo Coello, Paquito Navarro, Alejandra Salazar, Juan Martín Díaz, así como un amplio grupo de talentos Next Gen.

Estos jugadores representarán a equipos capitaneados por celebridades como son Rafa Nadal Academy powered by Richard Mille, RL9 del futbolista del FC Barcelona Robert Lewandowski, Team AD/vantage del legendario tenista Andy Murray y Eleven Team USA, propiedad de la actriz estadounidense Eva Longoria, Team Bella Puerto Rico, y un equipo Hexagon dirigido por fans.

Nacida bajo el lema “For the fans. For the Players. For the Game”, Hexagon Cup cuent con seis equipos – cada uno con una pareja masculina, femenina y Next Gen – que compiten por una impresionante bolsa de premios de un millón de euros, creando una emocionante competición por equipos y una experiencia única para los aficionados.

En su primera edición, Hexagon Cup tomará el histórico Madrid Arena del 31 de enero al 4 de febrero. Durante el torneo, los seis equipos se dividirán en dos grupos de clasificación y competirán en una serie de emocionantes enfrentamientos directos.

Sólo los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a la fase final, en la que se coronará al campeón inaugural de la Hexagon Cup.