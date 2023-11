El piloto extremeño Ángel Santos asume el liderato en Jerez

El campeonato de España de Gran Turismo GT-CER vivió de nuevo este pasado fin de semana en el circuito de Jerez dos emocionantes carreras. En concreto, se celebraron la novena y décima carrera puntuables de la temporada con el Ferrari 488 Challenge EVO.

En esta ocasión, el piloto extremeño Ángel Santos compartió volante con el piloto malagueño Álvaro Fontes, en una fecha muy especial para el andaluz, ya que celebraba el vigésimo aniversario de su carrera deportiva.

Por tanto, cita muy importante para el equipo la de Jerez que por cercanía a Extremadura fueron numerosos los aficionados extremeños que arroparon al emeritense Ángel Santos. También contó con la visita del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y del concejal de Deporte, Antonio Marín, quienes no quisieron perderse vivir la prueba en directo. De hecho, el Ayuntamiento emeritense es uno de los patrocinadores que apoyan al piloto.

Así pues, Ángel Santos se clasificó en quinta posición absoluta y segundo de Clase 1/GPX con un tiempo de 1:47.292 para la carrera 1. Mientras, que Álvaro Fontes lo hacía en sexta posición absoluta y segundo de Clase 1/GPX con un tiempo de 1:49.488 para la segunda de las carreras.

Teniendo a los franceses del equipo Vortex, rivales directos al título por detrás en la parrilla de salida de ambas carreras, algo que hacía presagiar la tensión que se iba a tener en las carreras, según informa la organización del evento.

CARRERA 1

La carrera 1 tuvo salida a las 15:00 HORAS tres de la tarde del sábado. La primera parte de la carrera la pilotó el extremeño Ángel Santos. El extremeño se mantuvo con el grupo de cabeza, hasta que el rendimiento de sus neumáticos empezó a caer. Y eso permitió que el francés Amrouche de Vortex se le echará encima.

Fueron muchos los envites que intentó el francés sobre el piloto de Ferrari, siendo Santos un auténtico fortín, manteniendo al francés más de ocho vueltas detrás de su alerón trasero. Y cuando Santos fue a coger el carril de boxes para el cambio de piloto, el francés le tocó llevando a ambos a la hierba, llegando el de Vortex hasta las protecciones del circuito y Santos consiguiendo hacerse con los mandos del Ferrari y continuar en carrera.

Tras el cambio de piloto, Fontes logró imponer un ritmo similar al del extremeño y pasar la bandera a cuadros en segunda posición de la Clase 1.

“El rendimiento de nuestros neumáticos ha decaído muy rápido y he tenido que esforzarme para mantener al Vortex. Y justo cuando iba a entrar en boxes me ha tocado saliéndonos los dos al césped, situación muy difícil pero he conseguido devolver el coche a la pista. Y lamentando que el Vortex no haya podido parar hasta llegar a las protecciones”, comentaba Santos tras la Carrera 1.

CARRERA 2

Ya el domingo, también a mediodía, se daba la salida a la segunda de las carreras. En esta ocasión era Fontes el que tomaba la salida y aún arrastrando los problemas de los neumáticos, este tenía un buen ritmo de carrera.

Algo que tras el cambio de piloto también plasmó el piloto extremeño, aunque tuvo que esforzarse para mantener el Ferrari en la pista ya sin adherencia en sus neumáticos, pero consiguiendo una tercera posición final en la Clase 1/GPX.

Por tanto, balance positivo para la dupla, ya que Ángel Santos sale como líder de la Clase1/GPX tras el meeting de Jerez y quedando tan solo una prueba está temporada, la carrera de resistencia de dos horas que se celebrará en Barcelona los días 1 y 2 de diciembre.

“Ha sido un meeting muy intenso, donde hemos sufrido muchísimo con los neumáticos. Pero muy positivo porque salimos lideres, consiguiendo llegar así a Barcelona en la pelea por el título. Mención especial a mi compañero Álvaro Fontes, que tras veinte años de carrera deportiva se encuentra en un excelente estado de forma. ¡Felicidades, Álvaro!”, dijo Santos tras el meeting.

Cabe destacar que el campeonato de España de GT tendrá en Barcelona su capítulo final donde veremos si el extremeño puede conseguir el título. Hay que destacar que en Jerez, los extremeños Pablo Bras y Fernando González se han proclamado campeones absolutos, consiguiendo así el primer título de la temporada para la escudería pacense.