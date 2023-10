Comienzan las ligas de fútbol sala y baloncesto de la provincia de Cáceres

Ep.



Las ligas provinciales de fútbol sala y baloncesto de la provincia de Cáceres, patrocinadas por el Trofeo Diputación de Cáceres, comienzan este mes de octubre con los primeros partidos en las categorías masculina y femenina.



El diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López, ha presentado en rueda de prensa los próximos trofeos junto al presidente del Comité de Fútbol Sala de la Federación Extremeña de Fútbol, Juan Carlos Jiménez, y Víctor Morera, vicepresidente de la Federación Extremeña de Baloncesto.



López ha destacado el apoyo de la Diputación de Cáceres para el desarrollo del deporte en los municipios de la provincia, y ha resaltado el papel de las federaciones como "motor fundamental del fomento y de la promoción del deporte en el mundo rural". Asimismo, ha recordado que la institución provincial tiene convenios con 10 federaciones deportivas y apoya el trabajo de éstas con 400.000 euros.



FÚTBOL SALA



A partir del sábado 7 de octubre arranca la XXIII Liga Provincial de Fútbol Sala Masculino en la que se ha aumentado de manera considerable el número de equipos participantes. Serán un total de 55 equipos, 33 de ellos de la provincia de Cáceres.



En esta competición habrá dos fases, la primera liga regular y la segunda fase play off por el título y ascenso a 3ª División de Fútbol Sala.



Lo más importante de esta competición es que se cuenta con 3 equipos extremeños en la 2ª B Nacional de Fútbol Sala, de los cuales 1 es de la provincia de Cáceres y que han salido de esta liga: Cáceres Universidad FS.



Además, hay 2 equipos en División de Honor Juvenil, siendo ambos de la provincia de Cáceres, el CD Colegio San José y Cáceres Universidad. En la Tercera División Nacional de Fútbol Sala de los 16 equipos que hay, 9 son de la provincia de Cáceres y de la Juvenil Nacional de un total de 34 equipos, 17 pertenecen a nuestra provincia.



Por su parte, la XX Liga Provincial Femenina de Futbol Sala Trofeo Diputación de Cáceres aún se encuentra en fase de inscripciones y su inicio está previsto el 21 de octubre. Se jugará en dos fases, una primera fase por liga regular y una segunda fase por play off por el título. Las ganadoras jugarán la final del campeonato regional contra el equipo campeón de la liga provincial de Badajoz, y tendrá opciones de ascender a la 2ª división nacional de futbol sala.



BALONCESTO



En baloncesto se celebra la 36ª edición en la categoría masculina y 29ª edición en el femenino, y cierra su plazo de inscripciones este viernes 6 de octubre. La fecha de inicio de sendas competiciones será el próximo 28 de octubre.



A la fecha, en el Trofeo Masculino se encuentran inscritos 19 equipos cacereños y en el Femenino, que tiene la particularidad de ser de carácter regional, 6 equipos.



En cuanto al desarrollo de las competiciones, la masculina se configura en dos zonas: 8 equipos en la zona norte y 16 en la sur. Será una liga regular a doble vuelta para establecer una clasificación final y una serie de cruces hasta determinar el campeón de cada zona, que se enfrentarán el 12 de mayo de 2024.



El equipo Ganador de la Final del XXXVI Trofeo Diputación de Cáceres se medirá con el ganador de la liga provincial pacense en la Final Regional.



En la competición femenina, los equipos disputarán una primera fase en forma de liga regular a doble vuelta y después unos cruces en base a la clasificación de la liga. El 12 de mayo, los equipos de la provincia de Cáceres que más rondas hayan avanzado en las eliminatorias regionales, se enfrentarán, a partido único, para decidir el campeón del Trofeo Diputación de Cáceres Femenino.



Dado que la liga es regional desde el principio, en la final regional, participarán los equipos que más eliminatorias hayan superado y no estrictamente las ganadoras del Trofeo Diputación de Cáceres de Baloncesto.



Sobre esta categoría, el representante de la Federación Extremeña de Baloncesto ha precisado que gracias al apoyo de la diputación, la entidad podrá financiar el transporte de las jugadoras que, en algunos cosas, supondrá el traslado entre municipios situados a largas distancias.